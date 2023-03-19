Eyüpspor TD İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama! "Başkanımızın ofisine giden ağabey..."

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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Manisa FK’yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Üzülmez kolay bir maç olmadığını ifade ederek, "Önde baskı yapan, dersine iyi çalışmış bir takıma karşı oynadık. Geçen haftaki iç saha mağlubiyetinden sonra kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk 45 dakika çok fazla hatalar yaptık. Baskılarda çok top kaybettik. İkinci yarı oyuncularımızı uyarmamızla beraber biraz daha saha içerisinde kontrolü ele alan bir takım görüntüsü verdik. Özellikle 45-70 dakikaları arasında daha çok gol bulmak isteyen bir takım olduk. Bu süreç içerisinde golü de bulduk, istediğimiz buydu. Ondan sonra skoru koruma iç güdüsüyle oyuncularım biraz defansif görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Canla başla mücadele ettik. Rakibe net bir pozisyon vermedik. Manisa kolay bir deplasman değil" diye konuştu.

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"O ağabeyime buradan selamlarımı gönderiyorum"

Geçen haftaki yenilgiden sonra yaşananlar hakkında konuşan Üzülmez, "Geçen haftaki iç saha mağlubiyetinden sonra bugün kaybetmemizi bekleyen hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik adam olarak takımın başına geçmeye çalışan bir ağabeyimiz var. O ağabeyime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık biraz daha bekleyecek. Çünkü Eyüpspor büyük camia. Her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimizde yer yerinden oynayabiliyor, kazandığımızda normal karşılanıyor. Dolayısıyla bizim işimiz diğer takımlara göre daha zor. Biz başarılıyız arkadaşlar. Biraz daha gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bugüne kadar mütevazi bir şekilde yolumuza devam ettik. Artık mütevazi olmayacağım. Bu takımda oynamayan oyuncuyu idare etmek, geri planı ve egosu yüksek oyuncular. Sezon başından bugüne kadar yaşadığımız 5 aylık süreç içerisinde 2 yıllık tecrübe kazandım. Kolay değil, buraya kadar iyi geldik. İyi puan kazandık. Allah nasip ederse pes etmeden yolumuza devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazi açıklamalar yapmayacağım. Bundan sonraki açıklamalarım da böyle olacak. Madem bir mağlubiyet alınca arkamızdan bir şekilde kuyumuzu kazmaya çalışıyor, başkanımızın ofisine gidiyorsa ben devam edeceğim. Benim futbolculukta da karakter anlamında pes edebilecek bir yapım yok. Teknik direktörlükte de olmayacak. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde Rize maçı var. Rize maçından da galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu dikenli yollardan her takım geçecek. Bizler de geçtik. Bundan sonra Samsun ve Rize de önemli maçlar oynayacaklar. Oyun olarak baktığınızda biz yaşlı bir takımız. Yaş ortalaması en yüksek takım biziz. 41 yaşlarında Umut Bulut, Luka, Cenk, Ömer, Dibba. Baktığınız zaman yaş ortalaması yüksek bir takım. Biz de o dinamizmi yapmak istiyoruz, oyun içinde bazı şeyleri yapalım ama çok kolay olmuyor. Rakiplerin motivasyonu çok üst düzeyde oluyor. Oyuna bakıyorsun genç bir takım, karşısında Babel var. Daha fazla tempoyu arttırmaya çalışıyor, daha fazla motive oluyor. Golü duran toptan bulduk. Biraz daha kendimizi geliştirmemiz, öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bundan sonra hem Rize hem de Sakarya. Bu iki maç bizim için gelecek adına çok belirleyici olacak. İyi motive olacağız, oyuncularımızı dinlendireceğiz. Bu oyuncuları rotasyon yaptırarak kullanmaya çalışıyorum. Bu iki maçı alırsak yolu yarılacağımızı düşünüyorum. Ben de önde baskı yapan bir takım isterim ama önde baskı yapan oyuncu karakteri başkadır. Ben oyuncularıma inanıyor ve teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde 53 puanda çok büyük emekleri var. Eyüpspor maç kazanıyor normal, Eyüpspor maç kaybediyor, anormal. O kadar kolay mı bu işler. Biz ağaç kavuğundan mı çıktık. Biz de futbolun içerisinden geldik. Çok kolay değil şampiyonluklar. Onun için pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse şampiyon da olacağız. Oyuncularıma da güveniyorum" ifadelerini kullandı.