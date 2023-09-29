Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşmesini feshetti! 'Arda Turan'la Türk futbolunu değiştirebiliriz' demişti ama...

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı.



Asbaşkan Fatih Kulaksız'la bir görüşme yapan Hollandalı futbolcuyla fesih şartlarında uzlaşma sağlandı.

Devre arası bir takımla anlaşamazsa Ryan Babel'in futbolu bırakma düşüncesi de bulunuyor.

ARDA TURAN'IN TAKIMINDA ŞANS BULAMADI

Sezona 6'da 6 ile giren ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'e oldukça yakın gözüküyor.

Özellikle Caner Erkin ve Ahmed Kutucu gösterdikleri performanslarla takımı sürükleyen isimler olarak göze çarpıyor. Kadroda birçok önemli ismin bulunduğu Eyüpspor'da gözden düşen ilk isim Ryan Babel oldu.

Geçtiğimiz yaz dönemi Galatasaray'dan Eyüpspor'a imza atan 36 yaşındaki Hollandalı, beklenen katkıyı veremedi. Arda Turan'ın eski takım arkadaşı da olan Babel, eflatun sarılı ekipte bu sezon forma şansı bulamayınca taraflar karşılıklı anlaşma yoluna gitti.

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'ARDA İLE TÜRK FUTBOLUNU DEĞİŞTİREBİLİRİZ' DEMİŞTİ...



Ryan Babel geçtiğimiz sezon başı Spor Arena'ya verdiği röportajda gelecek planıyla ilgili sorumuza "Arda Turan ile son 2 yılda yakınlığımız oldu. Türk futbolunu değiştirebiliriz." şeklinde bir demeç vermişti.



Ryan Babel'in geçen sezon takım kaptanı olduğu Eyüpspor'la Süper Lig hayali yarım kalırken, takımın başına Arda Turan getirildi.

Kaderin cilvesi o ki Ryan Babel, Arda Turan'ın teknik direktör olarak görev yaptığı takımda forma şansı bulamadı ve gözden düştü.

Babel'in Türk futbolundaki genç teknik adamlarla ilgili sözleri şöyleydi

"Arda Turan ile son 2 yılda yakınlığımız oldu. Gelecekle ilgili birçok plan yaptık. Arda ile doğru zaman geldiğinde Türk futbolunu değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Genç hocalar da çok iyi gidiyor. Antalyaspor (Nuri Şahin), Başakşehir (Emre Belözoğlu), Galatasaray (Okan Buruk) teknik direktörleri ileride Türk futbolunu değiştirecek kapasitede. Arda ile ileride bir araya gelebiliriz. Doğru zaman geldiğinde çok özel şeyler yapabiliriz."



Babel röportajımızdan öne çıkanlar şöyleydi;



GENÇLER İYİ YÖNLENDİRİLİRLERSE ÇOK İYİ GELECEKLERİ OLACAKTIR

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- Türk futbolunda son dönemde Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu (23), Fenerbahçe’de Arda Güler (17), Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan (18), Yusuf Demir (19) çok konuşuluyor. Türk genç futbolcuların gelişimini takip ediyor musun, bu isimler hakkında neler söyleyebilirsin ve bu oyuncular dışında senin dikkatini çeken genç bir yıldız adayı var mı?

"Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Yusuf Demir hepsi çok iyi oyuncular. Eyüpspor'da da 4 çok iyi genç oyuncu var. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar, her gün yeni şeyler öğrenip sahaya karakter koyuyorlar. İyi yönlendirilirlerse çok iyi gelecekleri olacaktır. Ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu sezon bizimle daha çok maç oynamaları için de çok heyecanlıyım."

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- 2019'da, "Van Dijk'ın bir zaafı var, şimdiye dek fark eden olmadı" demiştin. 3 sene geçti, o zaaf ne? Fark eden oldu mu?

"Futbolu izleyen insanlar olarak, Liverpool'u izleyen insanlar olarak hepimiz Van Dijk'ın zaaflarını görmüşüzdür. Söylediğim şeylerin artık bir sır olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu, Van Dijk'ın hala dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hem Hollanda Milli Takımı için hem Liverpool için çok önemli bir oyuncu. İnsanlar hata yapabiliyor, biz de antrenmana çıktığımızdan beraber oynadığımız oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hiçbir oyuncu mükemmel değildir."

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ŞU ANDA BLOCKCHAİN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

- Vlog çekiyor, şarkı yapıyor, blockchain ile ilgileniyorsun. Kriptoyla nasıl ve ne zaman tanıştın? Bir de uzun vadede kendi adını taşıyan bir NFT projen var mı?

"Hepimiz dünyanın sürekli değiştiğini görüyoruz ve değişen dünyaya uyum sağlamak, adapte olmak gerekiyor. Ancak insanlar genelde uyum sağlamayı sevmiyorlar, hepimizin yaptığı bir hata aslında. Ben, 7 yıl önce kripto alanında kitaplar okuyarak kendimi geliştirmeye, eğitmeye başladım. Dünyayı değiştirmeye çalışan insanların sürekli dünyadaki değişimleri takip ettiğini gördüm. Şu anda da blockchain aslında dünyayı değiştiriyor. Şirketlerin iş yapış şekillerini, yaptığımız her şeyi değiştiriyor. Ben de insanlara dünyayı değiştiren böyle bir olguyu anlamalarını teşvik ediyorum. Çünkü gelecekte hayat tarzlarımızı, iletişim kurma şeklimizi değiştirecek olan bir şey kripto."

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10 YIL SONRA DÜNYA ÇOK DAHA FARKLI OLACAK

- Yalnızca bir yatırımcı değil, bu işin teknolojisi de seni çok heyecanlandırıyor. Yalnızca finansal bir gelir olarak düşünmüyorsun. Bu bağlamda kendini kısa vadeli mi, yoksa daha uzun vadeli bir yatırımcı olarak mı görüyorsun?

"Öncelikle ben kendimi bir trader olarak görmüyorum, daha çok uzun vadeli bir yatırımcı olduğumu söyleyebilirim. Uzun vadeli bir öğrenci olarak da görüyorum kendimi. Teknoloji alanının nereye gittiğini anlamaya çalışan bir öğrenci olarak görüyorum. Şu anda geleceğimizde Web 3.0'ı görüyorum. Bu çok farklı bir dünya, genç girişimcilere iş kurma fırsatı veriyor. Gelecekte olacak şeyleri şimdiden öğrenmek çok mantıklı geliyor. 10 yıl sonra dünyanın çok daha farklı olacağını düşünüyorum."

NFT PROJESİ VAR MI?

"Şu anda aklımda bir NFT projesi fikri yok. Daha çok NFT alanının nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyorum. NFT konusunda gerçekten yanlış anlaşılmalar mevcut. Bir NFT kullanışlı olduğu sürece değerlidir. Eğer bu şekilde ilginç ve kullanışlı bir NFT üretebilirsek ancak o zaman değerli olduğunu düşüyorum."

Ryan Babel İLE YAPTIĞIMIZ ÖZEL RÖPORTAJI HATIRLIYORUZ





