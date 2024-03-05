Eyüpspor Kaptanı Uğur Demirok’un isyanı: Ben ne zaman sahalara döneceğim

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Eyüpspor’da, önceki gün 1-0 kazanılan Bodrum maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan takım kaptanı Uğur Demirok’un ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Tribünleri sakinleştirmeye çalışırken atılan cisimlerle gözünden ciddi şekilde yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur Demirok’un tedavisi İstanbul’da devam ediyor ve ameliyat olma ihtimali bulunuyor. Kaptanımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağımızı suç duyurusunda bulunacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.”

YARIN TEKRAR KONTROL EDiLECEK

Uğur ise sosyal medyadan tüm yetkililere seslenip şöyle dedi: “Retinada yırtık mevcut. Lazerle müdahale edildi fakat kanama olduğu için istenilen yere yapılamadı. Çarşamba tekrar kontrol edilecek. Eğer olmazsa operasyon geçirmem gerekecek. Kimsenin konuşmadığı, basite indirgediği bir olay haline gelmemesi gerekir. Antrenmana ve maçlara tekrar başlama sürem şu anda belirsiz. Bütün yetkili mercileri göreve davet ediyorum.”