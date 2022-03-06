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Eyüpspor, ilk 2 şansını zora soktu, Ümraniyespor Süper Lig'e göz kırptı

#Tff1lig#Eyüpspor#Ümraniyespor
Eyüpspor, ilk 2 şansını zora soktu, Ümraniyespor Süper Lige göz kırptı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

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Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Eyüp
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Orkun Aktaş xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Popov xx, Buatu xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz xx (Sekidika dk. 56 xx), Badji xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mete Kaan Demir dk. 72 xx), Ahmet Ildız xx (Mezague dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Umut Bulut dk. 57 xx), Oğulcan Çağlayan xx
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Taşkın İlter, Enes Öztürk, Enes Keskin
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür xx (Orkun Özdemir dk. 74 xx), Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx, Onur Ayık xxx, Mrsic xx, Emre Gültekin xx (Mustafa Eser dk. 80 ?), Serkan Göksu xx (Emre Nefiz dk. 62 xx), Bammou xx
Yedekler: Faruk Can Genç, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Atakan Üner, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Onur Ayık (dk. 13) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Badji (Eyüpspor), Emre Gültekin, Burak Öğür (Ümraniyespor)

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#Tff1lig#Eyüpspor#Ümraniyespor

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