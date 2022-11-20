Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Eyüpspor, Göztepe'yi devirip evinde 8'de 8 yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#Göztepe#Spor Toto 1. Lig
Eyüpspor, Göztepeyi devirip evinde 8de 8 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 20:03

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8’de 8 yaptı.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar

40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh’in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı
62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç’ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eyüp
Hakemler: Alper Akarsu xx, Anıl Usta xx, Mehmet Şengül xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xx (Recep Niyaz dk. 78 xx), Bekir Yılmaz x (İbrahim Akdağ dk. 9 xx), Okwuchukwu Ezeh xx (Pa Dibba dk. 78 xx), Ryan Babel xxx (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze xx (Fethi Özer dk. 90 ?)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Emir Ortakaya x, Tarık Çamdal x, Tijanic x, Yalçın Kayan x (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı x, Palmer x, Yasin Öztekin x, Marko Kvasina x
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#Göztepe#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası