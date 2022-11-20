Eyüpspor, Göztepe'yi devirip evinde 8'de 8 yaptı

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Maçtan dakikalar
40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh’in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı
62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç’ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eyüp
Hakemler: Alper Akarsu xx, Anıl Usta xx, Mehmet Şengül xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xx (Recep Niyaz dk. 78 xx), Bekir Yılmaz x (İbrahim Akdağ dk. 9 xx), Okwuchukwu Ezeh xx (Pa Dibba dk. 78 xx), Ryan Babel xxx (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze xx (Fethi Özer dk. 90 ?)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Emir Ortakaya x, Tarık Çamdal x, Tijanic x, Yalçın Kayan x (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı x, Palmer x, Yasin Öztekin x, Marko Kvasina x
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)