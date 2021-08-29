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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 01:25 | Son Güncelleme:

Eyüpspor, Bursaspor'u devirip 3'te 3 yaptı

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Eyüpspor, Bursaspor'u devirip 3'te 3 yaptı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2
Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran
Bursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 72 Stancu)
Goller: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

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