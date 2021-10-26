Eyüpspor Bucaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak.
EYÜPSPOR BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzmir temsilcisi güçlü rakibini kupanın dışına iterek ligde deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı öncesi moral bulmak istiyor.
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