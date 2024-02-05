Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Eskişehirspor'a görülmemiş jest

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Eskişehirspor, kulübün eski oyuncusu Mehmet Murat Uçar'a olan 1.5 milyon TL'lik borcunu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ödediğini açıkladı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor dosyasını kapatarak transfer engelini kaldırmıştı. Ancak eski oyuncumuz Mehmet Murat Uçar, mahkeme kararıyla transfer tahtasını tekrar kapattırmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın desteğiyle Uçar'dan muvafakatname alarak transfer engelimiz ortadan kalkmıştı. Bugün itibariyle Murat Özkaya, Mehmet Murat Uçar dosyasını 1 milyon 500 bin TL ödeyerek borçlu dosyamızı kapatmıştır. Eskişehirspor camiası olarak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya teşekkür ediyor, Süperlig yolunda başarılar diliyoruz." denildi.