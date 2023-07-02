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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Erencan Yardımcı'yı Beşiktaş istiyor! Öncelik Galatasaray'ın

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#Transfer#Erencan Yardımcı#Murat Özkaya
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Erencan Yardımcıyı Beşiktaş istiyor Öncelik Galatasarayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 08:22

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, genç forvet Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu söyledi.

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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geride bıraktığımız sezon Alanyaspor’a kiraladıkları Erencan Yardımcı’ya Beşiktaş’ın talip olduğunu açıkladı.

Radyospor’a konuşan Özkaya, "Erencan’ı Beşiktaş istiyor ancak takımımızda kalacak. Kendisinden faydalanacağız" dedi.

Özkaya, Erencan’da önceliğin Galatasaray’da olduğunu da ifade etti.

479 BiN EURO’YA ALINMIŞTI

Eyüpspor, 21 yaşındaki forveti 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan 479 bin Euro’ya transfer etmişti. Erencan Yardımcı, Alanyaspor’da 14 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Transfer#Erencan Yardımcı#Murat Özkaya

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