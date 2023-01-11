Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Berke Özer için İstanbulspor ile anlaştık

Haberin Devamı

Kadrolarına kattıkları Halil Akbunar ile büyük takımların da ilgilendiğini ifade eden Fatih Kulaksız, "Önemli bir transfer gerçekleştirdik. Halil üç büyüklerin de ilgisi olan bir futbolcuydu. Göztepe’den bonservis karşılığında Belçika’ya Westerlo’ya gitti. Kendisi sezon başında Türkiye’de oynamayı düşünmüyordu. Türkiye’de oynamaya karar verdikten sonra bir alt ligde oynamayı hiç düşünmüyordu. Tabii projeye, bu vizyona kendisini ikna ettik. Eyüpspor, ligde altı puan önde şampiyonluğun en güçlü adayı. Seneye de Süper Lig’de oynama potansiyeli çok yüksek. Halil’in de tekrardan milli takıma seçilme hedefi vardı. O’nun da bu projesini, burada gerçekleştirebileceğini kendisine anlattık. Sağ olsun bize inandı, güvendi. Kendisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladık" diye konuştu.



"OYNAYANI OYNAMAYANI, DIŞARDA KALANI TUTMAK, KONSANTRE ETMEK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"



Çok sayıda yıldız oyuncuyu bir arada tutmanın zorlu olduğunu ancak kendilerinin bunu başardığını dile getiren Kulaksız, "Gerçekten zor. Çünkü çok kariyerli, başarılı olmuş, ekonomik olarak, maddi olarak belirli hedefleri gerçekleştirmiş oyuncuların önüne tekrardan yeni bir hedef koymak, onları motive, kontrol, konsantre etmek, onları takım birliği bütünlüğünün içinde tutmak zor bir şey. Bunu nasıl başarıyoruz, bunu hem başkanımızın liderliğinde bizlerin emekleriyle, ortaya bir vizyon koyuyoruz. Hem de en önemlisi hocamıza görev düşüyor. İbrahim hocamız; kariyerli, çok deneyimli bir oyuncuydu. Başarılı olmuş bir teknik adamdı. Kendisinin bu ligde iki şampiyonluğu var. Kendisi bu süreci çok doğru yöneten ender teknik adamlardan. Çünkü böyle bir takımı bir teknik adam açısından değerlendirdiğin zaman yönetmek, oynayanı oynamayanı, dışarda kalanı tutmak, konsantre etmek kolay bir şey değil. Bunu İbrahim hoca çok güzel bir şekilde başarıyor. Önü de çok açık. Önümüzdeki yıllar içinde çok önemli yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Transfer ettikleri oyunculara uçuk rakamlar vermediklerini sözlerine ekleyen Fatih Kulaksız, "Şöyle ki Süper Lig’de oyunculara teklif edilen rakamlarla, bizim teklif ettiğimiz arasında bir uçurum yok. Yani 3 aşağı, 5 yukarı aynı rakamlar. Fakat bence oyuncular şunu da tercih ediyor. Medya, taraftar baskısının olmadığı, burada oynayan arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Burada bizim oluşturduğumuz düzen içerisinde yakaladığımız bir huzur var. Oynayan oyuncular, kulüple ilgili referans oluyor. Bu işin finansal boyutu çok önemli. Ödemelerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Birçok parametre bir araya geldiği zaman tercih edilme sebebi oluyor" şeklinde konuştuKaleci Berke Özer’i kadrolarına kattıklarını, genç file bekçisini Süper Lig’de bir kulübe kiralayacaklarını dile getiren Kulaksız, "Harun; A Milli Takım’da, Fenerbahçe ’de oynamış, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli kalecilerden bir tanesi. Sezon başında onu transfer ettik. Çok başarılı bir performans gösteriyor. Yaklaşık 11, 12 hafta gol yemedi. Kendisinden çok memnunuz. İkinci kaleci pozisyonunda da takım kaptanı Emrullah var. O da bizim için değerli. Görev geldiği zaman kupa maçında olduğu gibi en iyi şekilde performans gösteriyor. Bizim kalede bir memnuniyetimiz var. Orada bir denge, düzen yakaladık. Berke transferi de Süper Lig’e çıkmayı başarabilirsek, orası için planladığımız bir projeydi. Çünkü biz yabancı kalecinin arkasına yerli kaleci, yerli kaleci arkasına bir yabancı kaleci planı yapmıyoruz. Yerli kalecinin arkasında, yerli kaleci olmalı. Yerli sol bekin arkasında, yerli sol bek olmalı. Yabancı oyuncu kuralında da en az 3 Türk oynama zorunluluğu var. Biz bu tercihi kaleciden yana yaptığımız için, buradan ilk kez duyurayım Emrullah da sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Böyle olunca da biz sezon sonunda kaleyi Berke ve Harun’a teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu süre zarfında da Berke’nin aramıza katılıp, yedek oturmasından ziyade bir başka Süper Lig takımında sahada olması bizim için daha değerli" ifadelerini kullandı.

"BERKE İÇİN İSTANBULSPOR İLE ANLAŞTIK"

Daha sonra A Spor'a konuşan Kulaksız, Berke Özer'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Süper Lig ekibi İstanbulspor ile anlaştıklarını söyledi.

Manchester City, Atletico Madrid gibi takımlarla adı anılan Altay’ın 2005 doğumlu savunmacısı Efe Sarıkaya’yı sezon sonunda kadrolarına katmak istediklerini belirten Fatih Kulaksız, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ben sezon başında Kazımcan ile ilgili görüşmüştüm. Hem Kazımcan hem de Efe aynı menajerin oyuncusu. Biz devreden çıkınca Kazımcan’ı Galatasaray transfer etmişti. Efe de 2005 doğumlu, yetenekli bir oyuncu. Devre arası için Efe’yi transfer etme düşüncemiz yok. Fakat sezon sonu için kadromuza dahil etmek isteriz. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe bir teklifte bulunduk. O teklifimi kabul ederlerse bu transfer gerçekleşecek. Kabul etmezlerse, Efe’nin Türk futboluna, A Milli Takıma katkı yapabilecek bir oyuncu. İnşallah onun da yolu açık olur. Bizim teklifimiz bonservisini alalım, sezon sonuna kadar Altay’da oynasın diye bir teklifte bulunmuştuk. Şu anda bizim stoper mevkimizde 4, 5 tane oyuncumuz var. Hepsi birbirinden değerli, çok başarılı. Şu an için o mevkiye bir ihtiyacımız yok. Ama bu tür yetenekli oyuncuları da bu kulübün bünyesine kazandırıp, onların çıkış yapabilme potansiyelini gördüğümüz için uzun vadede değerlendirmeye çalışıyoruz."



"104 YILLIK KULÜP TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEZONU"



Son olarak Eyüpspor taraftarlarından takıma destek olmalarını isteyen Fatih Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı:

Haberin Devamı

"Eyüpspor’un ciddi bir taraftarı var. İstanbul takımları içinde bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değiliz. Yerimizi biliyoruz. O kulüplere çok ciddi saygı gösteriyoruz. Ama diğer İstanbul takımlarıyla kıyasladığınız zaman hatırı sayılır taraftarı olan, 104 yıllık önemli bir camiayız. Tarihi, kültürü olan bir kulübüz. Taraftarımıza şunu söylüyorum. 104 yıllık kulüp tarihimizin en önemli sezonu. Eyüpspor, Süper Lig’in kapısına geldi. Eyüpspor taraftarlarının, Süper Lig’de büyük takımlarla oynama ya da onların stadyumlarına gitme hayali vardı. Bunu gerçekleştirmeye çok yakınız. Onlar takım iyi de olsa, kötü de olsa, kazansa da kaybetse de bize destek vermeye devam etsinler. Bu çocuklar, hocamız, başkanımız hep birlikte inşallah kenetlenip, bu işin sonunu getireceğiz."