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Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor

#Eyüpspor#Tuzlaspor#TFF
Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

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EyüpsporSpor Toto 1. Lig’in 17. haftasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla yengi.

Goller 51. dakikada Umut Bulut ve 56. dakikada Pa Dibba'dan geldi. 38 yaşındaki Umut Bulut bu sezonki 9. golünü kaydetti

Maçtan dakikalar

38. dakikada Enes Keskin’in pasında Tuzlaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Dibba’nın ceza sahası içerisine sol taraftan girip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic’ten sekerek kale önünde boşta kaldı. Topu Tuzlaspor savunması kornere gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Taşkın İlter’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bulut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Mezague’nin kısa düşen pasında araya girerek topu kazanan Valente’nin sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Valente’nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta bu kez Mohammed çizgi üzerinde omzuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

56. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Tuzlaspor yarı sahası ortalarında topla buluşan Dibba’nın sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

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69. dakikada sağ taraftan Uğur Akdemir’in pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Dibba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarptıktan sonra kaleci Mikulic kornere çeldi.

86. dakikada İsmail Konuk’un Timur Temeltaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan İsmail Konuk ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Gökhan Memişoğlu xx, Anıl Usta xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Mazlum xx, Ömer xx, Emre Batuhan xx, Emre Özer xx (Ba dk. 87 ?), Alhassan xx, Abdullah xx (Emir dk. 69 x), Batuhan Kırdaroğlu xx (İlyas dk. 87 ?), Sabbah x (Toni dk. 69 x), Ahmet Sagat x (Ndiaye dk. 78 x)

Yedekler: Barwuah, Cem, Berkan, Kerem, Bora

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Djedje xx, Oğuz xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Asım xx, Okan x (Bekir dk. 54 x), Darri xx, Mustafa xx, Mayi x (Tusha dk. 85 ?)

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Yedekler: Hüseyin, Bünyamin, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı Kartlar: Gökhan (Denizlispor), Alhassan (Menemenspor)

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#Eyüpspor#Tuzlaspor#TFF

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