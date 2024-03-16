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Eyüpspor 10 kişiyle maçı çevirdi! 90 ve 90+6'da gelen goller...

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#Trendyol 1. Lig#Eyüpspor#Bandırmaspor
Eyüpspor 10 kişiyle maçı çevirdi 90 ve 90+6da gelen goller...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 16:18

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Eyüpspor 88'de 10 kişi kaldı, 90 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1'den 3-2 maçı çevirip 3 puan aldı.

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Eyüpspor bu sonucun ardından puanını 64'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor ise 41 puanla play-off potasının hemen altında kaldı.

Hakemler: Erdem Meroğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46) Emirhan Aydoğan (Sergen Piçinçiol dk. 82), Doğan Can Davas, (Levent Ayçiçek dk. 69) Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Edson Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Gakpa (Cebio Sokou dk. 69)

Eyüpspor: Birkan Tetik, Luccas Claro, Robin Yalçın, Adrien Regattin (Svit Seslar), Kulembe Riberio (Sinan Gümüş dk. 64), Ömer Bayram, Recep Niyaz (P. Bruno 77 dk.), Taşkın İlter, Obeng Ampem, (Samu Saiz), Melih Kabasakal (Mehmet Murat Uçar dk. 77), Thuram

Goller: Doğan Can Davas (dk. 54), Melih Kabasakal (dk. 72) (Bandırmaspor), Thuram (dk. 17), Edson Mexer (dk. 90), Bruno (90+6) (Eyüpspor)

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Kırmızı kart: Samu Saiz (dk. 88) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Edson Mezer (Bandırmaspor), Recep Niyaz, Robin Yalçın (Eyüpspor)

Eyüpspor 10 kişiyle maçı çevirdi 90 ve 90+6da gelen goller...

Kerem Yavaş: "Son dakikalarda 3 puanı aldık, mutluyuz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdular. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eyüpspor 10 kişiyle maçı çevirdi 90 ve 90+6da gelen goller...

Hüseyin Eroğlu: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarı iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu, 3. golü bulma şansımız vardı. Takımın taraftarla beraber verdiği reaksiyonla 2-1 öne geçmesi sevindirici bir olaydı. Son bölümde yediğimiz 2 gol de bizim için üzücü bir durumdu. Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. VAR'da bizim lehimize olması gereken pozisyonlar maalesef çalınmıyor. Oyuncularımız son bölüme kadar iyi götürdükleri maçı kaybettiler, bu anlamda üzgünler" diye konuştu.

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#Trendyol 1. Lig#Eyüpspor#Bandırmaspor

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