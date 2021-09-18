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Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)

#TFF 1. Lig#Eyüpspor#Erzurumspor
Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

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Futbol: TFF 1. Lig - Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Stat: Eyüp

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Anıl Usta
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 72 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak (Dk. 84 Yalçın Kılınç), Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 59 Dibba), Umut Bulut (Dk. 59 Gökcan Kaya), Muhammed Akarslan, Caner Bağ, Stancu (Dk. 83 Mete Kaan Demir)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 89 Özgür Sert), Gökhan Kardeş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Ufuk Budak, Novikovas, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş (Dk. 60 Gökhan Alsan), Shala (Dk. 59 Rosheuvel), Eren Tozlu (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 90 5 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Estrela, Dk. 57 Hasek, Dk. 71 Mustafa Akbaş, Dk. 78 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 84 Bekir Yılmaz, Dk. 90 6 Cenk Ahmet Alkılıç (Kulübede), Dk. 90 7 Umut Bulut (Kulübede) (Eyüpspor)

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#TFF 1. Lig#Eyüpspor#Erzurumspor