Exxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN almıştı.

Asist Analiz’in haberine göre; deneyimli spikerler Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak ve Ertem Şener, Exxen’in Avrupa kupaları maç anlatımlarını gerçekleştirecek.

Yayın hakkı anlaşması Saran Group tarafından; "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı." açıklamasıyla duyurulmuştu.

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