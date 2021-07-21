MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriExxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu
GeriFutbol Exxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.07.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Exxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Exxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını alan Exxen, spiker kadrosunda dev isimlerle anlaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN almıştı.

Asist Analiz’in haberine göre; deneyimli spikerler Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak ve Ertem Şener, Exxen’in Avrupa kupaları maç anlatımlarını gerçekleştirecek.

Yayın hakkı anlaşması Saran Group tarafından; "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı." açıklamasıyla duyurulmuştu.

Exxenin, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi