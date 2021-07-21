Exxen'in, Avrupa kupalarındaki maç anlatımları için spiker kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını alan Exxen, spiker kadrosunda dev isimlerle anlaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN almıştı.
Asist Analiz’in haberine göre; deneyimli spikerler Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak ve Ertem Şener, Exxen’in Avrupa kupaları maç anlatımlarını gerçekleştirecek.
Yayın hakkı anlaşması Saran Group tarafından; "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı." açıklamasıyla duyurulmuştu.
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