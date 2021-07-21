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GeriFutbol Evren Turhan, Galatasaray-PSV maçı öncesi fena patladı! "Kıskançlıktır"
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Futbol
Haber Giriş: 21.07.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

Evren Turhan, Galatasaray-PSV maçı öncesi fena patladı! "Kıskançlıktır"

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Evren Turhan, Galatasaray-PSV maçı öncesi fena patladı! "Kıskançlıktır"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Evren Turhan, sarı kırmızılıların PSV ile oynayacağı maçı değerlendirirken Twitter'da açılan bir başlığa sert tepki gösterdi.

Futbol yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

Kulüp televizyonunda konuşan Evren Turhan, sosyal medyada PSV'nin TT olmasına tepki gösterdi ve "Galatasaray, bu akşam Avrupa'da ülkemizi temsil edilecek. Ancak Twitter'da 'Başarılar PSV' TT oluyor. Biz ne hale geldik? Nelerle uğraşıyoruz. Başarılı olanlar kıskanılır zaten. Bu nasıl bir kıskançlıktır?" yorumunda bulundu.

Evren Turhan, 1995 yılında Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 1 sezon sarı kırmızılı formayı terletmişti.

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