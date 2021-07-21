Evren Turhan, Galatasaray-PSV maçı öncesi fena patladı! "Kıskançlıktır"

Futbol yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

Kulüp televizyonunda konuşan Evren Turhan, sosyal medyada PSV'nin TT olmasına tepki gösterdi ve "Galatasaray, bu akşam Avrupa'da ülkemizi temsil edilecek. Ancak Twitter'da 'Başarılar PSV' TT oluyor. Biz ne hale geldik? Nelerle uğraşıyoruz. Başarılı olanlar kıskanılır zaten. Bu nasıl bir kıskançlıktır?" yorumunda bulundu.

Evren Turhan, 1995 yılında Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 1 sezon sarı kırmızılı formayı terletmişti.