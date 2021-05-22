EVOS Esports ve Puma işbirliği açıklandı

Şirketler ortak markalı bir eşofman çıkaracak ve sanal ile fiziksel öğeleri birleştiren benzersiz bir iş ortaya koymak için ekip oluşturdu. Eşofman satın alan taraftarlar, Mobile Legends: Bang Bang için bir oyun içi öğe de kazanacaklar.

Kazanacakları oyun içi öğe, Moonton tarafından organizasyona özel olarak üretilen bir EVOS ifadesi olacak.

Oyunların içinde bulunan takım markalı öğeler özellikle gelir paylaşımı eSpor etkinlikleri aracılığıyla artıp daha yaygın bir hale gelirken, böyle bir ürünün bu ölçekte bir marka işbirliğinin parçası olarak üretildiğini ve tanıtıldığını görmek çok daha eşsiz duruyor.