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Everton'dan Liverpool'a zirve yarışında ağır darbe! 2010'dan sonra ilk kez...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Liverpool#Everton
Evertondan Liverpoola zirve yarışında ağır darbe 2010dan sonra ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 00:13

Premier Lig'de Liverpool, Merseyside derbisinde deplasmanda Everton'a 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Everton, 2010'dan bu yana ilk kez iç sahada derbi kazandı.

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İngiltere Premier Lig 34. hafta maçında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Merseyside derbisinde kazanan taraf ev sahibi oldu.

Everton'ın gollerini 27. dakikada Branthwaite ve 58. dakkada Calvert-Lewin kaydetti.

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LIVERPOOL'A BÜYÜK DARBE

2010 yılından sonra ilk kez evinde bir Merseyside derbisi kazanan Everton, ezeli rakibine şampiyonluk yarışında büyük bir yara verdi.

Liverpool 34 maç sonunda 74 puanda kaldı. Everton ise 33 puana çıkıp düşme hattıyla arasını açtı.

ARSENAL ZİRVEDE, CITY GİZLİ LİDER

Premier Lig'de Arsenal 77 puanla tablonun en üst sırasında yer alıyor. 74 puanlı Liverpool ise ikinci sırada. 2 maçı eksik Manchester City'nin 73 puanı var. City, bu iki maçını kazanması halinde puanını 79 yapıp liderlik koltuğuna oturabilir.

Premier Lig'de günün sonuçları

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Wolverhampton 0-1 Bournemouth
Manchester United 4-2 Sheffield United
Crystal Palace 2-0 Newcastle United
Everton 2-0 Liverpool

Evertondan Liverpoola zirve yarışında ağır darbe 2010dan sonra ilk kez...

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#Premier Lig#Liverpool#Everton

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