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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Euroleague'de aralık ayının MVP'si Nikola Milutinov!

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Euroleague'de aralık ayının MVP'si Nikola Milutinov!
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Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milutinov, CSKA Moskova'nın 6 maçını da kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanına erişen 26 yaşındaki pivot, geçen ay 24 verimlilik puanı, 12,3 sayı ve 12,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Milutinov, Aralık 2020'de THY Avrupa Ligi'nin bir maçta en çok hücum ribaundu (16) alan ve bir ayda en fazla "double-double" (5 kez) yapan oyuncu rekorlarını eline geçirmişti.

Euroleaguede aralık ayının MVPsi Nikola Milutinov

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