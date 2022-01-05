Euroleague’de 7 maç ertelendi! Korona virüs engeli...

THY Euroleague’de korona virüs şoku yaşanıyor.
Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi.
Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.
Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:
* ALBA Berlin-Panathinaikos
* Anadolu Efes-FC Bayern Münih
* Zalgiris Kaunas-Olympiakos
* Real Madrid-UNICS Kazan
* Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria
* ASVEL-Monaco
* Kızılyıldız-Fenerbahçe