Euroleague’de 7 maç ertelendi! Korona virüs engeli...

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THY Euroleague’de korona virüs şoku yaşanıyor.

Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi.

Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.

Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:



* ALBA Berlin-Panathinaikos

* Anadolu Efes-FC Bayern Münih

* Zalgiris Kaunas-Olympiakos

* Real Madrid-UNICS Kazan

* Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria

* ASVEL-Monaco

* Kızılyıldız-Fenerbahçe