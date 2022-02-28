Euroleague yönetiminden Rus takımları için flaş karar! Katılımları askıya alındı...

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THY Euroleague yönetimi, EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden 4 Rus takımının katılımlarını askıya aldı.

İşte Euroleague'den yapılan açıklama;

Rusya Federasyonu takımlarının hem THY Euroleague (CSKA Moskova, UNICS Kazan, Zenit St Petersburg) hem de EuroCup, 7DAYS EuroCup'a (Lokomotiv Kuban Krasnodar) katılımları askıya alındı.

Euroleague yönetimi, durumun gidişatını sürekli olarak takip edecek. Olumlu yönde bir seyir olmazsa, ligin sıralamasının yapılması için Rus takımlarının tüm maçları iptal edilmiş sayılacak.

Euroleague yönetimi ve kulüpler, her türlü şiddet ve savaş eylemine karşı barışa olan sıkı sıkıya bağlılıklarını yineliyor ve saygı, kapsayıcılık ve çeşitliliği, organizasyonun ve takımların özünde yer alan değerleri teşvik etmek için seslerini yükseltmeye devam edecekler.