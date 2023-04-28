Euroleague tarihinin en büyük kavgası! Real Madrid - Partizan maçında parke savaş alanına döndü... Tarihe geçecek ceza ihtimali ve özür açıklaması...

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi ikinci maçında Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ın Real Madrid'e konuk olduğu mücadelede yumruklar konuştu. Maçın bitimine 1.40 kala çıkan büyük kavga sebebiyle hakemler maçı erken bitirme kararı aldı.

Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi ikinci maçında Real Madrid'e konuk oldu. İspanya’da oynanan ilk maçı kaybeden Real Madrid, ikinci maçın bitimine 1.40 kala 15 sayı geride girdi ve bu anlarda EuroLeague tarihinde görülmemiş şiddette bir kavga çıktı.

21 OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Deplasman ekibinin hücum ettiği esnada Real Madrid‘den Sergio Llull, Kevin Punter’a çok sert bir faul yaptı. Bu faulün üzerine bir anda saha karıştı. Tüm oyuncular birbirlerine girerken Real Madrid’den Guerschon Yabusele, Partizan’lı Dante Exum’u yere serdi. Spor sahalarında ender görülecek şiddetteki bu hareketin üzerine olaylar iyice büyüdü.

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KIZ ARKADAŞI SOYUNMA ODASINA GÖTÜRDÜ

Yabusele, tribünde olan kız arkadaşı tarafından soyunma odasına götürülürken iki takım da sakinleşti. Müsabakanın devam etmesine yeterli sayıda oyuncu olmadığı için hakemlerin ortak kararıyla maç, 95-80 Partizan’ın üstünlüğüyle bitime 1 dakika 40 saniye varken erken bitirildi.

😳Real Madrid-Partizan maçında ortalık karıştıpic.twitter.com/uqCHgPBO67 — Spor Arena (@sporarena) April 27, 2023

OBRADOVIC YİNE TARİH YAZDI

Alınan bu sonucun ardından Madrid'de ilk maçı da kazanmayı başaran Partizan, seride 2-0 öne geçerek önemli bir avantaj yakaladı. Partizan, Euroleague tarihinde play-off turunda saha avantajına sahip olmamasına rağmen seride 2-0 öne geçen ikinci takım oldu. Bunu ilk başaran ekip, 2017 yılında Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ydi.

REAL MADRID-PARTIZAN MAÇINDA ÇIKAN KAVGA SONRASI VERİLEN KARARLAR:

Guerschon Yabusele - Diskalifiye

Dante Exum - Diskalifiye

Kevin Punter - Sportmenlik dışı faul, diskalifiye

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Sergio Llull - Sportmenlik dışı faul

Mario Hezonja - Diskalifiye

Dzanan Musa - Diskalifiye

Gabriel Deck - Diskalifiye

James Nunnally - Diskalifiye

Mathias Lessort - Diskalifiye

Nigel Williams-Goss - Diskalifiye, kavga

Anthony Randolph - Diskalifiye, kavga

Rudy Fernandez - Diskalifiye, kavga

Alberto Abalde - Diskalifiye, kavga

Adam Hanga - Diskalifiye, kavga

Sergio Rodriguez - Diskalifiye, kavga

Tristan Vukcevic - Diskalifiye, kavga

Aleksa Avramovic - Diskalifiye, kavga

Alen Smailagic - Diskalifiye, kavga

Ioannis Papapetrou - Diskalifiye, kavga

Uros Trifunovic - Diskalifiye, kavga

Danilo Andjusic - Diskalifiye, kavga

Yam Madar - Diskalifiye, kavga

Real Madrid benchi - Teknik faul, bench kavgası

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Partizan benchi - Teknik faul, bench kavgası

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid - Partizan maçında yaşanan kavgaya ilişkin açıklama yapan Euroleague yönetimi, ilgili incelemelerin yapılmasının ardından gerekli disiplin cezalarının 24 saat içinde verileceğini duyurdu.

İŞTE DUYURUNUN TAMAMI

Real Madrid ile Partizan Mozzart arasındaki playoff serisinin 2. maçında yaşanan kavgada her iki benchin çoğunun olaya dahil olmasıyla beraber aslında halen oynanması gereken 1 dakika 40 saniye olmasına rağmen maç durduldu.

Kavgaya dahil olan oyuncular ve benchten direkt sahaya girdikleri için diskalifiye olan oyuncularla beraber iki takım da maçı bitirmek için yeterli oyuncuya sahip olmaldıkları için maç durduğu andaki skorla, 80-95 Partizan’ın galibiyetiyle tescil edilmiş oldu ve Sırp ekibi seride 2-0 öne geçmiş oldu.

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Euroleague yönetimi, bildirilen gerçekleri, takip eden 24 saat içinde, ilgili detaylı incelemeleri tamamlayacakk ve bağımsız disiplin kurulu kararını verecek.

Euroleague yönetimi olarak maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Bu tür olaylar, ligin ve kulüplerinin teşvik ettiği, basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmemektedir.

"BOYNU KIRILABİLİRDİ, HAPSE ATILMALI"

Partizan'da Dante Exum, Real Madrid forması giyen rakibi Guerschon Yabusele'nin kendisini yere sermesinin ardından ciddi bir sakatlık yaşadı. Sol ayağından sakatlanan oyuncu, yardım alarak soyunma odasına gidebildi. Maç sonrasında ise koltuk değnekleriyle salonu terk edebildi.

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Dante Exum'un ilk muayenesini soyunma odasında yapan Partizan kulüp doktoru Moma Jakovljevic, başarılı oyuncunun sezonun geri kalanında forma giyemeyebileceğini söyledi. Jakovljevic, "Exum'un sol ayak parmağı tendonunda yırtık tespit edildi. Bu ciddi bir sakatlık. Belgrad'a giderek orada bir takım tetkikler yapmamız gerekiyor. Ayrıca üst dudağında da hasar var." ifadelerini kullandı.

Guerschon Yabusele'nin sert hareketine de değinen Moma Jakovljevic, "Oyuncumuzu yere seriş şekli tam bir judo hareketi. Bunun için hapse atılması lazım, hatta ömür boyu spordan men edilmesi gerekiyor. Exum'un boynunu kırabilir ya da başından ciddi şekilde yaralanabilirdi. Hatta kariyeri bile bitebilirdi. Korkunç bir hareketti. Hayatımda böylesini görmedim." dedi.

OBRADOVIC, RUDY FERNANDEZ VE İSPANYOL BASINI NELER SÖYLEDİ?

Rudy Fernendez: Partizan'ı tebrik etmek gerekiyor. Maç boyunca bize üstünlük kurdular. Bize karşı nasıl oynayacaklarını iyi biliyorlardı. Üçüncü çeyrekte farklı bir savunma planıyla parkeye çıkarak onları şaşırttık ve maça dahil olmaya çalıştık. Partizan kendi oyununu oynamaya devam edince bizim yaşadığımız telaş mağlubiyetin sebebi oldu. Maç sonunda yaşanan kavgaya gelecek olursak hem kendi taraftarlarımızdan hem de tüm basketbolseverlerden özür dilememiz gerekiyor. Taraftarların böyle manzaralara şahitlik etmemesi gerekiyor. Çok hata yapıldı ancak sonuçta olan oldu. Biz iki dost kulübüz. Bugünkü maçın gerilimi burada kalmadı ve basketbolumuzu oynamaya devam etmeliyiz. Benzer tablolar yeniden yaşanmamalı. Punter ya da Llull... Kavgayı kimin başlattığının bir önemi yok. Önceliğimiz basketbol oynamak olmalı. Obradovic'in sözlerini takdir ediyorum. Kendisi bir üstat. Birlikte çok şey yaşadık ve iyi bir ilişkimiz var. Bu tarz durumlardan kaçınmamız gerekiyor. Daha iyi bir çözüm yolu bulabilirdik. Parkede ne konuştuysak o konu orada kalacak.

Zeljko Obradovic: Buraya Real Madrid gibi harika bir takımla oynamak için geldik. 2-0 öne geçtik ve oynadığımız basketboldan memnunum. Çünkü kazanmayı hak ettik. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor, bunun kolay olmayacağını biliyorum. Real Madrid'de Tavares dönecektir. Çok dikkatli olmalıyız. Yaşanan kavgayla alakalı ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki ne Partizan ne Real Madrid ne de basketbol adına iyi bir şey yaşanmadı. Basketbolcuların da duyguları var, daha sonra barıştılar zaten. Şu andan itibaren olayları yatıştırmak istiyorum. Basketbol hakkında konuşulmasını istiyorum. Hepimiz burada çok iyi ağırlandık. Belgrad'daki herkesi sakinleştireceğim. Real Madrid'e karşı hiçbir şey yapılamayacak. Hakemler, benchteki oyuncuların kavgaya karışmaları durumunda diskalifiye olmalarını gerektiren kuralı bize açıkladı. Dolayısıyla maçı bitirme kararı aldılar. Bize söylenen bu. Artık yaşananlar üzerine düşünmeye gerek yok. Kavgayı kimin başlattığının bir önemi yok. Burada hakkında konuşulması gereken tek şey basketbol.

Chus Mateo: Bu kadar hayal kırıklığı yaşadıktan sonra kim sakin kalabilir ki? Mağlubiyet için öncelikle oyuncularımdan daha sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Aşırı istekli olduğumuz için oyun disiplinimizden taviz verdik. Partizan ise çok iyi oynadı. Yaptıkları bir diğer iyi şey ise sinir uçlarımızla oynamalarıydı. Çok kolay şekilde sayı buldular. Bu bir spor ve maçın son bölümünde yaşananlar gibi olayları görmek istemiyoruz. Şunu belirtmek istiyorum ki, hayal kırıklığına uğradığınızda ya da işler sizin için yolunda gitmediğinde sakin olmak kolay olmuyor. Kalp atış hızınızı düşürmeniz gerekiyor. Yaşananların ardından oyuncular birbirleriyle konuştular ve herkes sakinleşti. Dışarıdan göründüğü kadar gergin bir durum yok. Kendinizi oyuncuların yerine koymalı ve nasıl bir nabızda olduklarını anlamanız gerekiyor. Umarım yaptırım uygulanmaz daha fazla değerli oyuncu kaybetmek zorunda kalmayız.

Nacho Duque (Marca): Kaybetmek her zaman ihtimal dahilindedir ancak Real Madrid en çirkin yolu seçti. Kulüp tarihindeki en karanlık mağlubiyet oldu. Mağlubiyet, parkedeki görüntüden daha az acı verdi. Marşında kaybettiğinde bile rakibinin elini sık denilen bir kulübe yakışmadı. Bu kavga yalnızca Stark Arena'da oynanacak maç öncesinde atmosferi germeye yaradı. Dünyadaki cehennem orası olacak.

Jesus Sanchez (Marca): Kupalar kazanan Real Madrid'den utandıran Real Madrid'e... Mükemmel bir kulüp yönetimi... Juan Carlos Sánchez'in yönetiminde olan basketbol şubesindeki yozlaşma ve çöküş, üzücü ve kasvetli bir son yaşıyor.

Ricardo González (AS): Real Madrid tarihinde gördüğüm en üzücü görüntüydü. 1984 yılında Mike Davis ile Iturriaga arasında yaşananlardan bile kötüydü.

YABUSELE'DEN ÖZÜR MESAJI

Partizanlı Dante Exum'u güreş müsabakasındaymışçasına yere seren Guerschon Yabusele, sosyal medya hesabından özür diledi.

"Dün geceki davranışım için derin bir pişmanlık duyuyorum. Basketbol, sportmenlik ve dostluk demektir. Her zaman harika ilişkiler içinde olduğumuz bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum ve ailesinden, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve tüm taraftarlardan içten bir şekilde özür dilerim."

TARİHİ CEZA İHTİMALİ

Dünya spor gündemie oturan kavganın ardından gözler verilcek cezalara çevrildi. İki takımdan da birçok oyuncu diskalifiye edildi. 3. maçta iki takımdan kaç oyuncunun oynayabileceği merak ediliyor.

EuroHoops'un haberine göre EuroLeague disiplin kurallarına göre dün akşamki kavgada ciddi disiplin ihlalleri gerçekleşti. Bu ihlaller arasında hakemlere, başka bir oyuncuya, taraftara veya herhangi bir kişiye fiziksel saldırganlık da bulunuyor.

21 oyuncunun diskalifiye olduğu büyük kavganın faturası özellikle Guerschon Yabusele için ağır olabilir.

Bu tarz olaylar için belirlenen yaptırımlar şu şekilde:

a) 30.001 avrodan 280.000 avroya para cezası

b) Salonlara, EuroLeague maçlarına, EuroLeague organizasyonlarına veya etkinliklerine bir ila dört yıl arası girme yasağı

c) EuroLeague maçlarından bir ila dört yıla kadar men veya üç ila daha fazla maç men

d) ) EuroLeague maçlarından ömür boyu men

YABUSELE'YE 4 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR

EuroLeague Bağımsız Disiplin Kurulu, hakemler tarafından gönderilen raporları ve olayların videosunu detaylı bir şekilde izleyip karar verecek fakat Guercshon Yabusele’nin Dante Exum’a acımasızca yaptığı hareket her şeyin önünde dikkat çekiyor.

27 yaşındaki oyuncu ömür boyu men cezası bile alabilecek durumda fakat b seçeneğindeki ceza daha uygun gözüküyor. Ne de olsa oyuncunun yaşına da bağlı olarak dört seneye varabilecek bir men cezası zaten kısmen ömür boyu men cezası gibi oluyor.

Disiplin kurulu kararlarıın bugün açıklanması bekleniyor.