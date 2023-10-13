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EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın belirlediği 10'ar stat belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2032#Türkiye#İtalya
EURO 2032 için Türkiye ve İtalyanın belirlediği 10ar stat belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 17:14

EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye ve İtalya'nın UEFA'ya bildirdiği 10'ar aday stadyum resmen açıklandı. Ekim 2026'da iki ülkedeki statlar 5'e inecek.

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UEFA, EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye ve İtalya'nın aday gösterdiği stadyumları açıkladı. İki ülke 10'ar aday stadyum bildirdi. Ekim 2026'da iki ülkedeki ev sahibi stat sayısı 5'e düşecek.

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İşte EURO 2032'nin aday stadyumları

TÜRKİYE

Atatürk Olmpiyat Stadı (Yenilenecek) - İstanbul
Yeni Ankara Stadyumu (Yeni yapılacak)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi - İstanbul
Sükrü Saracoğlu Stadı - İstanbul
Bursa BŞB Stadyumu
Şenol Güneş Kompleksi - Trabzon
Konya BŞB Stadyumu
Gaziantep Kalyon Stadyumu
Eskişehir Stadyumu
Antalya Stadyumu

İtalya

San Siro - Guiseppe Meazza - Milano
Roma Olimpiyat Stadı
San Nicola Stadyumu (Yenilenecek) - Bari
Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek) - Napoli
Artemio Franchi Stadyumu (Yeni yapılacak) - Floransa
Juventus Stadyumu - Torino
Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek) - Genoa
Marcantonio Bentagodi Stadyumu (Yenilenecek) - Verona
Renato Dell'Ara (Yeni yapılacak) - Bologna
Sant'Elia Stadyumu (Yeni yapılacak) - Cagliari

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#EURO 2032#Türkiye#İtalya

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