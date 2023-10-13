EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın belirlediği 10'ar stat belli oldu

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UEFA, EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye ve İtalya'nın aday gösterdiği stadyumları açıkladı. İki ülke 10'ar aday stadyum bildirdi. Ekim 2026'da iki ülkedeki ev sahibi stat sayısı 5'e düşecek.

İşte EURO 2032'nin aday stadyumları

TÜRKİYE

Atatürk Olmpiyat Stadı (Yenilenecek) - İstanbul

Yeni Ankara Stadyumu (Yeni yapılacak)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi - İstanbul

Sükrü Saracoğlu Stadı - İstanbul

Bursa BŞB Stadyumu

Şenol Güneş Kompleksi - Trabzon

Konya BŞB Stadyumu

Gaziantep Kalyon Stadyumu

Eskişehir Stadyumu

Antalya Stadyumu

İtalya



San Siro - Guiseppe Meazza - Milano

Roma Olimpiyat Stadı

San Nicola Stadyumu (Yenilenecek) - Bari

Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek) - Napoli

Artemio Franchi Stadyumu (Yeni yapılacak) - Floransa

Juventus Stadyumu - Torino

Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek) - Genoa

Marcantonio Bentagodi Stadyumu (Yenilenecek) - Verona

Renato Dell'Ara (Yeni yapılacak) - Bologna

Sant'Elia Stadyumu (Yeni yapılacak) - Cagliari