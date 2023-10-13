EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın belirlediği 10'ar stat belli oldu

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UEFA, EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye ve İtalya'nın aday gösterdiği stadyumları açıkladı. İki ülke 10'ar aday stadyum bildirdi. Ekim 2026'da iki ülkedeki ev sahibi stat sayısı 5'e düşecek.
İşte EURO 2032'nin aday stadyumları
Atatürk Olmpiyat Stadı (Yenilenecek) - İstanbul
Yeni Ankara Stadyumu (Yeni yapılacak)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi - İstanbul
Sükrü Saracoğlu Stadı - İstanbul
Bursa BŞB Stadyumu
Şenol Güneş Kompleksi - Trabzon
Konya BŞB Stadyumu
Gaziantep Kalyon Stadyumu
Eskişehir Stadyumu
Antalya Stadyumu
İtalya
San Siro - Guiseppe Meazza - Milano
Roma Olimpiyat Stadı
San Nicola Stadyumu (Yenilenecek) - Bari
Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek) - Napoli
Artemio Franchi Stadyumu (Yeni yapılacak) - Floransa
Juventus Stadyumu - Torino
Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek) - Genoa
Marcantonio Bentagodi Stadyumu (Yenilenecek) - Verona
Renato Dell'Ara (Yeni yapılacak) - Bologna
Sant'Elia Stadyumu (Yeni yapılacak) - Cagliari