EURO 2024'ü pas geçecek olan Courtois'dan Galatasaray itirafı! "Kariyerimin dönüm noktası..."

Sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı sahalardan uzun süre uzak kalan Thibaut Courtois, İspanya'da bir üniversitede katıldığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

EURO 2024'TE FORMA GİYEMEYECEK

Sezon başında yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı sahalardan ciddi bir süre uzak kalan Thibaut Courtois, hem Real Madrid'in hem de Belçika Milli Takımı'nın formasını düzenli bir şekilde giyemedi.

İki takımın da önemli parçalarından olan Courtois, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıklamasına göre EURO 2024 kadrosunda da yer almayacak.

Bir üniversite söyleşisine katılan Courtois, dizindeki çapraz bağını koparınca yaşadığı kötü anılara ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayında yaşadığı uzun süreli sakatlığı sonrasında göz yaşlarına hakim olamadığını ifade eden Belçikalı kaleci, Real Madrid'in yıllar süren sportif başarısını da değerlendirdi.

"REAL MADRID'İN BÜYÜKLÜĞÜNÜ İÇERİYE GİRENE KADAR FARK ETMİYORSUNUZ"

"Dışarıdan bakıldığında her zaman büyüklüğü görüyorsunuz, ancak içeriye girene kadar Real Madrid'in dünya futbolu üzerindeki etkisini fark etmiyorsunuz. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ediyorlar, kulüp dünyanın en iyisi ve gerçekten de içeride olduğunuzda her şeyi görür, bu kulübün içinde hareket ettiğinizde etkisini anlarsınız." sözlerini sarf eden tecrübeli kaleci, Real Madrid kariyerindeki 2 kırılma noktasından birinin Galatasaray maçı olduğunu belirtti.

GALATASARAY İTİRAFI

Courtois, "Kariyerimdeki dönüm noktalarından biri Galatasaray maçı. Yaklaşık 3 kurtarış yaptım ve güven kazandım. O günden bu yana her şey yolunda gitti. İkinci an ise Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanmaktı. O kadar çok kurtarışla o finali kazanmak ve maçın oyuncusu seçilmekti. Maçın oyuncusu olmak futbol kariyerim açısından hayatımın en güzel anlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

