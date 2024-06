EURO 2024'teki rakibimiz Çekler, maç öncesinde endişeli: 'Takımda sıkıntılar var, Türkiye'ye kaybedersek...'

Haberin Devamı

Portekiz mağlubiyetiyle gruptan çıkma adına ümitlerini son maça bırakan A Milli Futbol Takımı, bugün gruptaki son maçını genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Çekya’ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlılara, adını son 16 turuna yazdırması için 1 puan yeterli olacak. Turnuvayı yakından takip eden Çekyalı gazeteciler, kritik maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meslektaşlarımız, A Milli Takımımızın etkili yönlerine de açıkladı.

ÇEKYALI GAZETECİLERİN “TÜRKİYE-ÇEKYA” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

ADAM WEİDENTHALER (CZECH RADİO): “PATRİK SCHİCK’İN SAKATLIĞI ÇEKLERE PAHALIYA MAL OLABİLİR”

Çeklerin Gürcistan'a karşı oynadıkları maçın sonucundan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradıklarını düşünüyorum. Çünkü Gürcistan’ın gruptaki "en kolay" rakip olması gerekiyordu. Çekler hala grup aşamasından çıkmaya kararlı ancak as forvetleri Patrik Schick'in (baldır sakatlığı nedeniyle) olası kaybı Türkiye maçında pahalıya mal olabilir. Puanlara ve içinde bulundukları duruma göre Türkler ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar Çeklerin 3. sıraya yükselme senaryoları olsa da bu maçtan alınacak beraberlik yeterli olmayabilir. Gürcistan karşısında da görüldüğü gibi Çekler şanslarını denediler ama yeterince soğukkanlı değiller. Patrik Schick olmadan her şey daha da kötüleşebilir. Bu arada eminim ki maçta harika bir atmosfer olacak.

Haberin Devamı

“ARDA-HAKAN UYUMUNU GÖRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Arda Güler-Hakan Çalhanoğlu uyumunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çek medyasında ve Çek Cumhuriyeti futbol camiasında en çok bu oyunculardan bahsediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun eski takım arkadaşı Stefan Simic (AC Milan'da birlikte oynamışlardı) ile yaptığımız röportajda bize Hakan’ın takım odaklı bir oyuncu olduğunu ve her zaman takım başarısını istediğini söyledi. Eminim ki önümüzdeki maçın yıldızlarından biri de Hakan olacak çünkü Çeklerin orta sahada Türklere kıyasla çok fazla gücü yok. Ayrıca Türkler, 2 Çek orta saha oyuncusuna kıyasla 3 orta saha oyuncusuyla oynuyor.

Haberin Devamı

MARTİN VAIT (İSPORT.CZ): “LADİSLAV KREJCİ, DURAN TOPLARDA BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURACAKTIR”

Patrik Schick'in sakatlığına ve takımın çok fazla zorluk yaşamasına rağmen takımdaki atmosfer harika görünüyor. Oyuncular, sürekli maçı düşünüyorlar ve hazırlık aşamasını iyi geçirdiklerine inanıyorlar. Takımdaki herkes üstleneceği görevlerin bilincinde. Duran topların Çek takımı için önemli olabileceğini düşünüyorum ve Ladislav Krejčí burada büyük bir tehdit oluşturacaktır. Bunun yanı sıra eğer maça başlayabilecek durumda olursa Antonín Barák'ın üzerinde yaratıcı bir görev var. Patrik Schick'in yokluğunda takımda büyük bireysel yıldızlar yok. Bu yüzden ileriye doğru kolektif olarak güçlü olmak kilit önem taşıyacak.

Haberin Devamı

“KANAT OYUNCULARINIZ, ÇEK SAVUNMACILAR İÇİN BİR DEZAVANTAJ”

Kanat oyuncularınızın özellikle sol tarafları oldukça zayıf olan Çek savunmacılar için dezavantaj olacağı kesin. Bu yüzden topu hızlı bir şekilde ileriye taşımak ve Çekleri hücumda vurmak Türkiye için kesinlikle sonuç almanın önemli bir yolu olacaktır. Gruptan çıkmak için sadece bir beraberliğe ihtiyaçları var. Rahatça arkalarına yaslanıp (her ne kadar öyle olacağını düşünmesem de) baskıyı üzerlerinden atabilirler. Eğer bunu yaparlarsa Çek takımı ileride çok daha iyi bir şekilde oynar. Türkiye’nin daha avantajlı takım olduğunu düşünüyorum. Türkiye, daha önce Çekya ile oynadığı turnuva maçlarında da ihtiyaç duyduğu sonucu almayı başarmıştı.

Haberin Devamı

PAVEL STASTNY (DAİLY SPORT): “TAKIMDA SIKINTILI BİR DURUM VAR. TEKNİK DİREKTÖR IVAN HASEK…”

Çek takımında sıkıntılı bir durum var. Yeni teknik direktör Ivan Hašek kısa bir süredir milli takımın başında ve taraftarlar hala takımın nasıl bir oyun tarzı sergilemek istediğini bilmiyor. Sonuç olarak iki maçta alınan bir puan hayal kırıklığı yaratıyor. Aynı zamanda ‘Çekya, Gürcistan'ı yenmeliydi’ şeklinde yaygın bir kanı var. Çek takımının Türkiye maçı öncesinde büyük bir sorunu var. Bir numaralı forvet Patrik Schick, Gürcistan maçında sakatlandı ve muhtemelen hazır olamayacak. Onun yerine kimin geçeceği önemli olacak. Daha farklı seçeneklerimiz de var. Maça Mojmír Chytil'in başlaması bekleniyor. Çok çevik ve güçlü bir forvet. Aynı zamanda ceza sahası içinde de iyi bir futbolcu.

Haberin Devamı

“ÇEKYA KAYBEDERSE 2008 VE 2016’DAKİNDEN DAHA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLACAK”

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti’nde sevilmeyen bir rakip olduğu konuşuluyor. Ayrıca EURO 2008 ve 2016'da gruptaki son maçı kazanamayıp elendiğimizden bahsediyorlar. Türkiye'nin savunmada çok sayıda oyuncu kaybı yaşadığını biliyoruz. Bu durum Çek takımı için bir şans olabilir. Türkiye, aynı zamanda kaliteli oyunculardan ve bireysel özellikleri güçlü isimlerden oluşan bir takım. Arda Güler, maça başlarsa Çek takımının savunması ona karşı zorlanabilir. Arda, hızlı ve teknik olarak öngörülemeyen birisi. Türkiye, grupta 1 maç kazandığı için büyük bir avantaja sahip ve Play-Off’lara kalabilmek için muhtemelen bir puana ihtiyacı var. Çek Cumhuriyeti ise daha farklı ve zor bir durumda, o yüzden kazanmak zorunda. Aynı zamanda takımda formunun zirvesinde olan bir isim yok. Çekya, maça farklı bir forvetle başlayacak ve büyük bir baskı hissedecek. Eğer kaybederlerse 2008 ve 2016'dakinden daha büyük bir hayal kırıklığı olacak.