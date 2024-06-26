EURO 2024'teki büyük sürpriz, A Milli Takım'a seçme şansı verdi! İşte yaşananlar ve muhtemel rakiplerimiz...

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A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2024'te geride bıraktığımız gece birçok sürpriz sonuç gerçekleşirken, Ay-Yıldızlılar'ı yakından ilgilendiren gelişmeler de yaşandı.

Hollanda - Avusturya, Fransa - Polonya, İngiltere - Slovenya ve Danimarka - Sırbistan maçlarıyla devam eden gecede muhtemel rakiplerimiz de belli oldu.

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İşte gecenin raporu:

SÜRPRİZ: AVUSTURYA LİDER ÇIKTI!

Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaştı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Avusturya, 6 puanla liderliğe yükselerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Avusturya'ya turu getiren golleri 6'da Donyell Malen (KK), 59'da Schmid ve 80'de Marcel Zabitzer kaydetti.

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Hollanda'nın gollerini ise 47'de Cody Gakpo ve 75'te Memphis Depay attı.

Hollanda grupta 4 puanla üçüncü sırada kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

FRANSA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Fransa ile Sebastian Szymanski'nin formasını giydiği Polonya kozlarını paylaştı.

Müsabakada kazanan çıkmazken ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Fransa'nın golünü 56. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, Polonya'nın golünü ise 79. dakikada Robert Lewandowski attı.

Bu sonuçla Fransa, 5 puanla Avusturya'nın ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

1 puanda kalan Polonya ise turnuvaya veda etti.

SIRBİSTAN VEDA ETTİ, DANİMARKA TURLADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir futbol ortaya koydu. Savunma güvenliklerinin ön planda olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

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İkinci yarı, ilk devreye göre daha hareketli geçti. Gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Sırbistan'ın son anlarda kurduğu baskı sonuçsuz kaldı. Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Bu sonuçla Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırırken Sırbistan turnuvaya veda etti.

İNGİLTERE DE SLOVENYA DA SON 16'DA

İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.

41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.

90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

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Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.

İngiltere, 5 puanla grubunu lider tamamladı. C Grubu'nda üçer puanı bulunan takımlardan Danimarka 2, Slovenya ise 3. oldu.

Slovenya tarihinde ilk kez adını son 16 turuna yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

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ÜÇÜNCÜ OLURSAK DEVLER BEKLİYOR

A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

DİĞER İHTİMALLERİMİZ

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.