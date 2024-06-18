Euro 2024'te korku dolu anlar! Kylian Mbappe kanlar içinde kaldı

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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın Avusturya'yı tek golle mağlup ettiği maçta Kylian Mbappe korkuttu.

Fransa maçtan 1-0 galip ayrılsa da takımın 10 numarası Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla sarsıldı.

Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, müsabakanın 86. dakikasındaki hava topu mücadelesinde Kevin Danso ile çarpıştı ve acılar içinde yerde kaldı.

Çarpışma sonrası burnunda ciddi bir kanaması olan Kylian Mbappe'ye sağlık ekibi anında müdahale etti.

Her iki takımın oyuncuları, Fransız yıldızın durumunu öğrenmek için yanına gelirken durumun oldukça ciddi olduğu gözlerden kaçmadı.

Burnu kırılan yıldız futbolcunun kalan maçlarda forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.