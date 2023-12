EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyori İşte muhtemel rakipler...

Haberin Devamı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek resmi kura töreni TSİ 19.30'da başlayacak ve TSİ 20.00'de kura çekimine geçilecek.

Avrupa'nın en genç milli takımlarının başında gelen A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dünyada en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da ev sahibi gibi oynayacak. Almanya başta olmak üzere Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerden de Milli Takımımızın maçlarına yoğun bir ilgi bekleniyor.

Kasım ayında özel maçta Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Euro 2024'ün provası niteliğindeki hazırlık maçında ev sahibi Almanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı 1951'den bu yana rakibi deplasmanda ilk kez mağlup etme başarısını göstermişti. 3-2 kazandığımız maçta tribünlerin büyük çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından doldurulmuştu.

Haberin Devamı

MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKANLIĞINDAKİ TFF HEYETİ TEMSİL EDECEK

Hamburg'taki kura çekiminde ülkemizi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan 8 kişilik heyetimiz temsil edecek.

BÜYÜKEKŞİ: TURNUVADA İLERLEYEBİLDİĞİMİZ SON NOKTAYA KADAR İLERLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekimi ile ilgili "Tarihimizde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa'nın en genç ve yetenekli Milli Takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımımıza, Teknik Heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir Milli Takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'EN BÜYÜK TÜRKİYE' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek Ay-Yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir Şampiyona bizi bekliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

2.TORBADAN GİRİP RAKİPLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak büyük bir turnuvanın finallerine katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz kura çekimine 2. torbadan girecek.

24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.