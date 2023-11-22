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EURO 2024 Elemeleri San Marino için rüya gibi geçti

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#EURO 2024#San Marino#Futbol
EURO 2024 Elemeleri San Marino için rüya gibi geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 02:12

San Marino tarihinde ilk kez üst üste 3 resmi maçta gol attı.

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San Marino EURO 2024 elemelerini puansız son sırada tamamladı ancak FIFA dünya sıralamasında son sırada yer alan bu minik ülke için elemeler adeta rüya gibi geçti.

Mavi beyazlılar Danimarka (2-1) ve Kazakistan (3-1) yenilgilerinin ardından 2-1’lik Finlandiya mağlubiyetinde de gol atmayı başardılar.

Filippo Berardi’nin 90+7’deki penaltı golüyle San Marino tarihinde ilk kez üst üste 3 resmi karşılaşmada gol atmış oldu.

San Marino Kazakistan karşılaşmasında da, 18 yıl aradan sonra üst üste iki resmi karşılaşmada gol bulma başarısını elde etmişti.

Etrafı İtalya ile çevrili bu minik ülke Avrupa şampiyonası elemeleri tarihinde oynadığı 86 maçın 85’ini kaybederken sadece 2014’te Estonya ile golsüz berabere kalmıştı. Mavi Beyazlılar’ın tarihlerindeki büyük başarılardan biri de 1994 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile 0-0 berabere kalmaktı.

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#EURO 2024#San Marino#Futbol

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