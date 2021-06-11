Euro 2020'nin açılışını Roma'da İtalya ile yapıyoruz! A Milli Takımımız'ın galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Eleme grubunda Fransa'dan 2 maçta 4 puan alıp, 2020'nin son çeyreğinde Almanya ve Hırvatistan'a kaybetmeyip, 2021'de ise Hollanda ve Norveç'i devirip Euro 2020+1'e geliyoruz.

- Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak'la birlikte belki de tarihimizin en iyi stoper rotasyonuyla turnuvaya geliyoruz.

- Fransa Ligue 1'de PSG'nin hegemonyasına son verip Lille'le şampiyon olan Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la geliyoruz.

- Milan'da sözleşmesi bittiği için Juventus'undan Arsenal'ine herkesi peşinden koşturan Hakan Çalhanoğlu ile geliyoruz.

- West Brom'da harikalar yaratan Okay Yokuşlu'yla, Fenerbahçe'deki performansıyla Premier Lig'in kalburüstü takımlarını peşinden koşturan Ozan Tufan'la, Feyenoord'da patlama yapıp Avrupa'nın devlerinin kıskacında olan Orkun Kökçü'yle geliyoruz.

- 2002'de A Milli Takımımız ile Dünya Kupası'nda 3. olan Şenol Güneş'le geliyoruz...

İTALYA

- Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İtalya'da ise 2 önemli sıkıntı söz konusu.

- Sezonu sakat kapatan ve tüm çabalara rağmen iyileşme göstermeyen Lorenzo Pellegrini yerine kadroya Gaetano Castrovilli dahil edildi.

- Aynı şekilde Marco Verratti de düz koşulara başladı ancak maç kondisyonu yeterli seviyeye gelmediği için Türkiye karşısında sahada olamayacak.

- TD Roberto Mancini'nin orta alanda "Barella, Jorginho, Locatelli" üçlüsü ile maça başlaması bekleniyor.

- Savunmanın ortasında Alessandro Bastoni gibi çok önemli bir genç yetenek var ancak Mancini'nin tecrübeli isimleri, yani "Bonucci, Chiellini" ikilisini kullanması daha olası...

- En önemli gol silahı kuşkusuz Ciro Immobile olacak. Immobile'ye desteği Domenico Berardi, Andrea Belotti ve Federico Chiesa üçlüsünden ikisi verecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız, 2021 yılında oynadığı 6 maçı da kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- İtalya oynadığı son 8 maçı gol yemeden kazandı! (8 maç - 25 gol)

- İki takım daha önce bundan tam 21 yıl önce Euro 2000'de de grup maçında karşılaşmıştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Antonio Conte'ye Okan Buruk'la karşılık vermiştik ama son sözü Filippo Inzaghi söylemişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euro 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%19'luk kesim ev sahibi olmanın avantajıyla Gök Mavililer'i A Milli Takımımız karşısında bir adım önde görmüş...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Temastan kaçmayan, tecrübeli, geçilmesi zor bir stoper! İtalya'da savunma Leonardo Bonucci'den sorulur...