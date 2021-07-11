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EURO 2020'de şampiyon belli oluyor! İtalya mı İngiltere mi?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Spor yazarları Okay Karacan ve Banu Yelkovan, dev maçın öncesinde takımların genel durumunu ve şampiyonluk şanslarını Spor Arena canlı yayınında değerlendiriyor.
Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenerek bu sene yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final maçına kısa bir süre kaldı.
Kritik mücadele öncesi Banu Yelkovan ve Okay Karacan, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde tüm gelişmeleri Spor Arena'da yorumluyor.