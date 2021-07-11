EURO 2020'de şampiyon belli oluyor! İtalya mı İngiltere mi?

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenerek bu sene yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final maçına kısa bir süre kaldı.

Kritik mücadele öncesi Banu Yelkovan ve Okay Karacan, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde tüm gelişmeleri Spor Arena'da yorumluyor.

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