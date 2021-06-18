Son Dakika: EURO 2020'deki İsviçre - Türkiye maçının hakemi bakın kim çıktı! uyuşturucu, fuhuş operasyonu...

Spor Arena Detay - A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu son maçında 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan ve 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.

İsviçre - Türkiye maçının hakeminin Slavko Vincic olarak açıklanmasının ardından Sloven hakemin geçen yıl karıştığı skandal yeniden akıllara geldi.

BOSNA HERSEK'TE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ ÇETESİ BASKINI

İsviçre - Türkiye maçını yönetecek olan Sloven hakem Slavko Vincic, Mayıs 2020'de Bosna Hersek polisinin düzenlediği bir operasyon sonucu gözaltına alınmıştı.

Bosna Hersek'in Bijeljina şehrinde, Tijana Maksimovic önderliğindeki uyuşturucu ve fuhuş çetesine karşı yapılan operasyonda mekanda bulunan Vincic'in gözaltına alınması, büyük gündem olmuştu.

ÇETE LİDERİ HIRVATİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Gece saatlerinde bir partiye yapılan baskın sonrası çetenin lideri olduğu ifade edilen Tijana Maksimovic'in Hırvatistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklanmıştı.

9 KADIN 26 ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon sonucu 9 kadın ve 26 erkek gözaltına alınırken, bu şahısların yanında kokain, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

KOKAİN, TABANCA, KURŞUN GEÇİRMEZ ZIRH VE DÖVİZ

O dönem polis kaynaklarından yapılan açıklamada Tijana Maksimovic önderliğindeki çeteye yapılan baskında 14 paket kokain, 10 tabanca, 3 kurşun geçirmez zırh ve 10 bin Euro'dan fazla bir miktara denk gelen çeşitli döviz kurlarından nakit para ele geçirildiği ifade edilmişti.

SLOVAN HAKEM VINCIC: O İNSANLARI TANIMIYORUM

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hakem Vincic; "Bazı iş ortaklarımızla yapılan toplantı sonrası davet edildiğim partide böyle bir olay yaşandı. Polis, ifademe başvurdu ve ardından serbest bırakıldım. Orada da açıkladığım gibi bahsi geçen insanları tanımıyorum." açıklamasını yapmıştı.

SLOVENYA'DAN AÇIKLAMA: TAMAMEN TESADÜF

Slovenya hakem kurulu başkanı Vlado Sajn ise konuyla ilgili; "Vincic'in olay sırasında orada olması tamamen tesadüf. Yanlış zamanda yanlış yerdeydi ama bu olay onun hakemlik kariyerine ve itibarına leke sürmüş olabilir." diye konuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN DE MAÇLARINI YÖNETTİ

İsviçre - Türkiye maçını yönetecek olan 41 yaşındaki Vincic daha önce Club Brugge-Galatasaray, Fenerbahçe-Benfica ve Türkiye-İrlanda maçlarında da düdük çalmıştı.

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