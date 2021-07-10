EURO 2020'de İngiltere’nin primleri yardım kuruluşlarına

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) finale yükselen İngiltere Milli Takımı futbolcuları ve teknik heyeti, turnuva boyunca kazanacakları paranın büyük kısmını NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) ve hayır kuruluşlarına bağışlama kararı aldı. Jordan Henderson’ın Covid-19 pandemisinin başlangıcındaki bağış toplama çabalarına destek olma kararı alan teknik direktör Gareth Southgate ve oyuncular, bu konuda üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdiler.

SOUTGHATE, MAAŞINDA %30 iNDiRiMi KABUL ETTi

EURO 2020 finalinde yarın İtalya ile karşılaşacak olan İngiltere şampiyon olması halinde, İngiltere Futbol Federasyonu’nun kasasına

24 milyon Sterlin girecek. Bunun 10 milyon sterlinlik kısmı ya da yüzde 40’ı, Southgate ve 26 kişilik futbolcu kadrosu arasında paylaşılacak. Bu tutarın bir kısmının kesintisiz olarak NHS’ye gitmesini isteyen oyunculara vergi kolaylığı getirilmesi gündemde. Bu arada Southgate pandemi sonrası yaşanan kriz nedeniyle yıllık 3 milyon Sterlin olan maaşında yüzde 30 kesintiye gidilmesini kabul etti.

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