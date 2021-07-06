EURO 2020'de ilk finalist belli oluyor! İtalya'nın İspanya karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

İTALYA

- A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nu zirvede tamamlayarak "Son 16" turuna yükselen İtalya, sonrasında sırayla Avusturya ve Belçika'yı kupa dışına iterek adını yarı finale yazdırdı.

- Kalede Gianluigi Donnarumma, stoperde Leonardo Bonucci ile Giorgio Chiellini ikilisi, orta alanda Jorginho çok iyi bir turnuva geçiriyor ama sol bekteki Leonardo Spinazzola tam anlamıyla tüm kamuoyunu mest etmişken sakatlandı.

- Aşil tendonu kopan Spinazzola ameliyat oldu ve yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Yerine Emerson Palmieri görev yapacak.

- TD Roberto Mancini; "Belçika'dan farklı da olsalar yine İtalya maçı zorlu geçecek. İyi bir antrenörleri, çok yetenekli oyuncuları var..." dedi.

- "Chiesa, Immobile & Insigne" hücum üçlüsü ve "Barella, Jorginho & Verratti" orta alan üçlüsü değişmeyecek.

İSPANYA

- Sergio Busquets'ten ilk maç yararlanamayan ve İsveç'le 0-0 berabere kalan İspanya, arkasından da Polonya'ya diş geçirememişti. E Grubu'na noktayı 5-0'lık Slovakya galibiyetiyle koydular ve "Son 16" turunda Hırvatistan'la eşleştiler.

- Tabelada skor 3-1 ve dakika 84 iken her şey bitti diyorduk ama 90+2'de 3-3'le uzatmalara gittik. Uzatmalarda Önce Alvaro Morata, hemen arkasından da Mikel Oyarzabal çeyrek final vizesi verdi.

- Çeyrek final de kolay geçecekmiş gibi, 8'de Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle başladı ama İsviçre işi penaltılara kadar götürdü, sonunda ise gülen yine İspanyollar oldu.

- Şimdi yarı final ve TD Luis Enrique'nin canını sıkabilecek bir gelişme mevcut, Pablo Sarabia!

- Sarabia çeyrek finalde ikinci yarıya çıkamadı, yarı final öncesi durumu "oldukça" şüpheli...

- Sarabia yerine kanatta muhtemelen Dani Olmo izleyeceğiz, Oyarzabal bir kez daha kenarda hamle oyuncusu olarak bekleyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya'nın oynadığı son 12 maçın 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İspanya'nın oynadığı son 10 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım EURO 2016'nın "Son 16" turunda karşılaşmış; Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Antonio Conte yönetimindeki İtalya, Vicente del Bosque'nin İspanyasını Chiellini ve Pelle'nin golleriyle 2-0 yenmişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "yarı final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%32'lik kesim turnuvanın başından bugüne daha tutarlı oynayan İtalya'nın, İspanya'yı yenerek adını finale yazdıracağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

İspanya ve İtalya, EURO 2016 yarı finalinde karşılaşmadan önce, Alvaro Morata ve Giorgio Chiellini, rakiplerinin ülkesiyle ilgili bir dizi soruyu yanıtlamıştı...