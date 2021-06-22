EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? İşte güncel maç programı

EURO 2020 maç programı, futbolseverlerin merak ettikleri konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Futbolseverler, bugün hangi takımların kimlerle maçlarının olduğunu sorguluyor. İşte, güncel maç programı...

D Grubu'nda dörder puanla ilk iki sırada yer alan Çekya ve İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Grupta aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak. İki takımın da birer puanı bulunuyor.