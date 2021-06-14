Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibin, Azerbaycan ekibi NeftÃ§i BakÃ¼'nÃ¼n maÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Bakcell Arena'da teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±nÄ±n ilk 20 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Milli takÄ±mda fizyoterapist eÅŸliÄŸinde salonda Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ve Umut MeraÅŸ idmanda yer almadÄ±.

Åženol GÃ¼neÅŸ, antrenman Ã¶ncesinde oyuncularÄ±n saha ortasÄ±nda toplayarak bir sÃ¼re konuÅŸtu.

IsÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan iki gruba ayrÄ±lan oyuncular, Ã§ift kale el topu oynadÄ±lar. OldukÃ§a neÅŸeli geÃ§en bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan, ikiÅŸerli gruplara ayrÄ±lan oyuncular el ele tutuÅŸarak, minyatÃ¼r kalelere gol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Ä°dmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Galler maÃ§Ä±nÄ±n taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

A Milli TakÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek. TÃ¼rkiye ile Galler 16 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 19.00'da BakÃ¼ Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

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TÃœRKÄ°YE-GALLER MAÃ‡INI PORTEKÄ°ZLÄ° HAKEM ARTUR DÄ°AS YÃ–NETECEK

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda (EURO 2020) 16 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Galler ile oynayacaÄŸÄ± A Grubu ikinci maÃ§Ä±nÄ± Portekizli hakem Artur Dias yÃ¶netecek.

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BakÃ¼ Olimpiyat StadÄ±'nda TSÄ° 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak Dias'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise PolonyalÄ± Bartosz Frankowski olacak.