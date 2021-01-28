MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriEURO 2020 ne zaman oynanacak? Milli maçların oynanacağı tarihler
GeriSpor EURO 2020 ne zaman oynanacak? Milli maçların oynanacağı tarihler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

EURO 2020 ne zaman oynanacak? Milli maçların oynanacağı tarihler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO 2020 ne zaman oynanacak? Milli maçların oynanacağı tarihler
Abone Olgoogle-news

EURO 2020 maçları, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında, Galler, İsviçre ve İtalya'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek. Peki, EURO 2020 ne zaman oynanacak? İşte, Milli maçların oynanacağı tarihler

EURO 2020 maçları, pandemi dolayısıyla oynanamamıştı.  Maçları ileri bir tarihe erteleyen UEFA, maç tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, Türkiye'nin EURO 2020 milli maç tarihleri hakkında detaylı bilgiler;

11/0622:00 3Türkiyevİtalya1
12/0616:00 4Gallervİsviçre2
16/0619:00 3TürkiyevGaller4
16/0622:00 1İtalyavİsviçre2
20/0619:00 2İsviçrevTürkiye3
20/0619:00 1İtalyavGaller4
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle