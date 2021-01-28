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EURO 2020 ne zaman oynanacak? Milli maçların oynanacağı tarihler
EURO 2020 maçları, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında, Galler, İsviçre ve İtalya'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek. Peki, EURO 2020 ne zaman oynanacak? İşte, Milli maçların oynanacağı tarihler
EURO 2020 maçları, pandemi dolayısıyla oynanamamıştı. Maçları ileri bir tarihe erteleyen UEFA, maç tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, Türkiye'nin EURO 2020 milli maç tarihleri hakkında detaylı bilgiler;
|11/06
|22:00
|3
|Türkiye
|v
|İtalya
|1
|12/06
|16:00
|4
|Galler
|v
|İsviçre
|2
|16/06
|19:00
|3
|Türkiye
|v
|Galler
|4
|16/06
|22:00
|1
|İtalya
|v
|İsviçre
|2
|20/06
|19:00
|2
|İsviçre
|v
|Türkiye
|3
|20/06
|19:00
|1
|İtalya
|v
|Galler
|4
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