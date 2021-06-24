EURO 2020 felaketi sonrası olay olmuştu! "2022 Dünya Kupası öncesi Emre Belözoğlu..."

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, bugünkü yazısında son dönemde Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Takım ekseninde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Tahir Kum'un bugünkü yazısı:

O mektup yerini buldu! Başkanlar Etik Kurulu'na...

Türkiye Futbol Federasyonu, 'Son 8 hafta araştırılsın' diyen Süper Lig kulüplerinden bilgi ve belge istedi.

Bundan yaklaşık bir ay öncesiydi... Hürriyet Gazetesi’nin manşetinden, yani bu satırlardan, “Son 8 hafta araştırılsın” başlığıyla TFF’ye yapılan flaş bir başvuruyu duyurmuştuk. Hani o gündeme bomba gibi düşen, Kulüpler Birliği Vakfı’nın ‘eksiksiz imza ile’ TFF’ye gönderdiği mektup hadisesini. Ve üzerinden 4 hafta geçti. Gelinen nokta; artık top şike ve teşvik hadiselerini inceleyen Etik Kurulu’nda!

Kulüpler Birliği, TFF'ye mektup yazdı: Son 8 hafta araştırılsın

TFF, bu talep üzerine, başvuruyu yapanlardan iddialarıyla ilgili bilgi ve belgelerini TFF ile paylaşmalarını talep etti. İddialar malum... İddia sahipleri de... Sanırım başta “Ben bu galibiyet kutlamasının sebebini ölene dek araştıracağım” diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere, bazı kulüp başkanları önümüzdeki günlerde bu mektubun kaleme alınmasına sebep olan iddialarıyla ilgili bilgi ve belgelerini paylaşmak üzere Etik Kurulu’nun huzuruna çıkacak. Duyumlarını, varsa bilgilerini ve belgelerini kurulla paylaşacak. Sonrası artık TFF yargı organlarının bileceği iş.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN ÇEKİLME SEBEBİ

VE beklenen oldu, sayın Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’nı bırakma kararı aldı. Bu bizler için sürpriz olmadı. Çünkü bunu, hatırlarsanız bir süre önce “Mektup kulüpler birliğini çatırdattı” başlığı ile yine bu satırlardan sizlere duyurmuştuk. Dediğimiz gibi bunun başlıca sebebi o malum mektup olayı sonrası bazı başkanlar arasında yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar.

Bir diğer sebep de Çebi’nin harcama limiti konusundaki talebinin TFF’den ikidir veto yemesi.

Peki neydi bu talep? Avrupa kupalarına katılan takımların UEFA’dan alacakları paranın tamamının harcama limitine eklenmesi. Bunu karşılık TFF’nin “Bunun sadece 3’te birini kullanabilirsin” demesi. Çebi’nin de “İki yıl banka (kredi) ödememiz yok. Bunun 3’te 2’si kenarda duracağına verin kullanalım” karşılığını vermesi. Ve yine yabancı kararı konusundaki TFF’nin Kulüpler Birliği’ni, kendilerine göre hiçe sayan tavrı. Çebi’nin bırakma sebepleri bunlar.

SON BAŞKAN AĞAOĞLU

Kulüpler Birliği’nin başkanlık konusunda yaşadığı sürkülasyon teknik adam sirkülasyonu ile yarışır hale geldi! Sonuçta başkanlar, “Bu böyle gitmeyecek, bu vakfı faal kulüp başkanı olmayan biri ve profesyoneller yönetmeli. Biz bu Süper Lig A.Ş.’yi ivedilikle hayata geçirmeliyiz” kararını aldı.

Buna göre 6 Temmuz da Ahmet Nur Çebi başkanlık görevini bırakacak. Yeni ve son Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu olacak. Ağaoğlu Süper Lig A.Ş.’nin hayata geçmesine kadar birkaç ay başkanlık yaparak bu süreci götürecek.

Yeni düzenlemeyle vakfın faaliyet alanı genişleyecek. Yayın başta olmak üzere birçok konu TFF’den alınarak Süper Lig A.Ş.’ye geçecek.

Şimdi başkanlar Süper Lig A.Ş.’nin başına geçireceği o ismi arıyor. Ve yine altında çalışacak üç profesyoneli.

TFF'DEKİ KURS KOMEDİSİ

TFF Gelişim Direktörlüğü. Hani o kurstan kursa adını duyduğumuz yer var ya. Ha işte orası. Bakın nasıl bir icraata imza atmışlar...

Yaklaşık iki yıl önce açılan ancak pandemi sebebiyle o günden bu yana sürekli ertelenen UEFA B Lisansı kursu için yapılan tüm başvuruları iptal etmiş. Sebep mi? Para!

Yaklaşık 30 antrenör harçlarını yatırmış, tam kursa gidecekler, pandemi patlamış. Erteleye erteleye bugüne kadar gelinmiş. Sonuç: İki gün önce Oğuz Çetin patronluğundaki daireden antrenörlere bir mail; “Başvurularınız geçersiz, yeniden başvurmak için 30 bin TL yatıracaksınız.” Yani önceki yatırdıklarının neredeyse iki katı. Hani kazanılmış hak ne olacak? Gelen cevap, “Kusura bakmayın, işinize gelirse" türünden. Bu, olacak şey mi sayın Çetin?

ONUN YERİ BURASI MI?

Ve Beşiktaş Sergen Yalçın’la yeniden anlaştı. Ve anlaşmayı da Yalçın’ın Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ arasında yer aldığı Etiler’deki bir sitenin bahçesinde (!) çekilen fotoğraf ve altına yazılan ‘10’un YeriBurası’ etiketiyle duyurdu. Evet Sergen Yalçın’ın olması gerektiği yer Beşiktaş’tı. Peki ya bu tarihi anlaşmanın yeri yurdu burası mı olmalıydı? Kocadağ ve Yalçın’ın oturdukları bir sitenin bahçesi mi? Hem de sayın başkanın Sergen Yalçın’ın oturduğu siteye gitmesiyle! Kusura bakmayın ama bu sizler için tarihi bir an ise, yeri ve şekli böyle olmamalıydı.

ŞENOL GÜNEŞ DEĞİŞMELİ

Kim ne derse desin, elimizdeki imkanlar nispetinde en iyi teknik direktör ve üç aşağı beş yukarı en ideal kadroyla EURO 2020’ye gittik. Düne kadar Şenol Güneş tercihi de, onun seçimleri de hemen hemen tüm otoritelere göre doğruydu. Ama olmadı. Sebebi asla yanlış tercihler filan değil. Çünkü ne sahaya çıkan 11’imiz ne kenardan sahaya sürdüklerimiz hiçbirinin bir birinden farkı yoktu. Hepsi birden döküldü. Ortada “Şunlar ayakta kaldı” diyebileceğiniz iki oyuncumuz dahi yok.

Yorgunlukları hepsinin yüzünden okunuyordu. Hem mental hem fiziki yorgunluk. Belli ki kötü bir hazırlık dönemi geçirilmiş. Bu kesin ve net. Belli ki bünyeleri de bu yılın sıkışık takviminin ardından, nefes almadan başlayan milli takım kampını kaldıramadı. Zamansız ve yersiz yükleme onları bu hale getirmiş.

EMRE BELÖZOĞLU TAVSİYESİ

Peki ya çözüm? Çözüm Şenol Güneş’in değişmesi. Yani onun gidip başkasının gelmesi değil. Hocanın kendisini değiştirmesi, yenilemesi. Teknik kadrosunu daha tecrübeli ve modernize hale getirmeli. Güneş 2022 Dünya Kupası öncesi teknik kadrosunu mutlaka kendisine katkı sağlayacak birkaç antrenörle takviye etmesi. Mesela bunlardan biri Emre Belözoğlu olabilir.

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