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EURO2020
Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

EURO 2020: Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Perşembe, günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

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EURO 2020: Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Perşembe, günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 7.gününde futbolseverleri zorlu geçecek 3 maç daha bekliyor. 12 ülkede gerçekleştirilen turnuvada ilk haftayı geride bırakmaya sayılı zaman kala nefesler tutuldu ve gözler bu akşam oynanacak maçlarda… İşte merakla beklenen 17 Haziran Perşembe, Euro 2020’de oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları.

Dün akşam oynanan Türkiye- Galler mücadelesinden sonra bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Euro 2020’de ilk haftanın sonuna yaklaşırken bugün 3 maç daha oynanacak. TRT1 kanalından canlı olarak izlenebilecek maçların hangi milli takımlar arasında gerçekleşeceği ve yayın saatleri haberimizde.

17 HAZİRAN 2021- EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ

16:00: Ukrayna - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Danimarka - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hollanda - Avusturya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

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