EURO 2020: Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Perşembe, günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Dün akşam oynanan Türkiye- Galler mücadelesinden sonra bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Euro 2020’de ilk haftanın sonuna yaklaşırken bugün 3 maç daha oynanacak. TRT1 kanalından canlı olarak izlenebilecek maçların hangi milli takımlar arasında gerçekleşeceği ve yayın saatleri haberimizde.

17 HAZİRAN 2021- EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ

16:00: Ukrayna - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Danimarka - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hollanda - Avusturya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /