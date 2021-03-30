MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEtebo gol attı, Onyekuru asist yaptı, Nijerya farklı kazandı!
GeriFutbol Etebo gol attı, Onyekuru asist yaptı, Nijerya farklı kazandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Etebo gol attı, Onyekuru asist yaptı, Nijerya farklı kazandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etebo gol attı, Onyekuru asist yaptı, Nijerya farklı kazandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Nijerya, Galatasaraylı futbolcular Etebo'nun gol attığı, Onyekuru'nun ise asist yaptığı maçta Lesotho'yu 3-0 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcular Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Nijerya'nın gollerini 23. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Etebo ve 83 dakikada Paul Onuachu attı. Onuachu'nun golünde asisti Onyekuru yaptı.

Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı. Lesotho ise 3 puanda kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi