Espanyol başvurdu! 'La Liga'da küme düşme kaldırılsın'

Spor Arena Dış Haber | Espanyol'un resmi sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinden kulüp olarak etkilenildiği ve bu sezona özel La Liga'da küme düşmenin kaldırılması gerektiği çeşitli sebeplerle talep edildi.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'da Leganes, Mallorca ve Espanyol küme düşmüştü.

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