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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Espanyol başvurdu! 'La Liga'da küme düşme kaldırılsın'

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İspanya La Liga'da sezonu son sırada bitirerek küme düşen Espanyol, yaptığı resmi açıklamayla bu sezona özel küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Spor Arena Dış Haber | Espanyol'un resmi sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinden kulüp olarak etkilenildiği ve bu sezona özel La Liga'da küme düşmenin kaldırılması gerektiği çeşitli sebeplerle talep edildi.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'da Leganes, Mallorca ve Espanyol küme düşmüştü.

Espanyol başvurdu La Ligada küme düşme kaldırılsın

Espanyol başvurdu La Ligada küme düşme kaldırılsın

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