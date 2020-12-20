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eSpor
Haber Giriş: 20.12.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

ESL’e sahte bilgi sunan profesyonel oyuncu banlandı

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ESL’e sahte bilgi sunan profesyonel oyuncu banlandı
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Avustralyalı CS:GO oyuncusu ESL’e sahte kimlik bilgisi verdiği için banlandı.

Avustralyalı CS:GO oyuncusu Tyson "asap" Paterson, ESL’e sahte kimlik bilgileri içeren belge sunduğu için 12 ay süreyle banlandı. Kurallara göre rekabetçi sahnede bulunan takımlarda yer almak için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

ESL’e sahte bilgi sunan profesyonel oyuncu banlandı

ESL Australia, 28 Kasım tarihinde asap’ın da katıldığı bir turnuva düzenledi. Oyuncunun bu turnuvadan önce katıldığı turnuvalarda yaşını 17 olarak belirttiği fark edilince ise kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. asap, ESL’in oyuncudan istediği kimlik bilgilerini sağlarken ise belgeler üstünde değişiklik yaptı. Ancak oyuncunun yaptığı değişiklik ESL’in doğrulama aşamasında fark edildi.

Tyson "asap" Paterson, 31 Aralık 2002 doğumlu ki bu da oyuncunun hâlâ 17 yaşında olduğu demek oluyor. 2 Aralık 2020’den itibaren başlayan ceza, 12 ay sürecek. Bu da oyuncuyu DreamHack, ESL, and ESEA turnuva ve liglerinde rekabet etmekten alıkoyuyor.

ESL’e sahte bilgi sunan profesyonel oyuncu banlandı

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