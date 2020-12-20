ESL’e sahte bilgi sunan profesyonel oyuncu banlandı

Avustralyalı CS:GO oyuncusu Tyson "asap" Paterson, ESL’e sahte kimlik bilgileri içeren belge sunduğu için 12 ay süreyle banlandı. Kurallara göre rekabetçi sahnede bulunan takımlarda yer almak için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

ESL Australia, 28 Kasım tarihinde asap’ın da katıldığı bir turnuva düzenledi. Oyuncunun bu turnuvadan önce katıldığı turnuvalarda yaşını 17 olarak belirttiği fark edilince ise kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. asap, ESL’in oyuncudan istediği kimlik bilgilerini sağlarken ise belgeler üstünde değişiklik yaptı. Ancak oyuncunun yaptığı değişiklik ESL’in doğrulama aşamasında fark edildi.

Tyson "asap" Paterson, 31 Aralık 2002 doğumlu ki bu da oyuncunun hâlâ 17 yaşında olduğu demek oluyor. 2 Aralık 2020’den itibaren başlayan ceza, 12 ay sürecek. Bu da oyuncuyu DreamHack, ESL, and ESEA turnuva ve liglerinde rekabet etmekten alıkoyuyor.

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