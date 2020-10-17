MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!
GeriFutbol Eskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un başı puan silme cezalarıyla dertte. Mali sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor, son yıllarda en çok puanı silinen takım oldu.

Türkiye futbolunun köşe taşlarından olan Eskişehirspor, mali olarak içine düştüğü zor günleri atlatmaya çalmışırken geçmiş yönetimlerin faturasını ödemeye devam ediyor.

TFF 1. Lig'de yer alan, transfer yasaklarıyla boğuşan, eski alacakları ödeyemediği için bir çok davayla karşı karşıya olan kulübün bir kez daha puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ankaraspor ile birlikte Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. Böylece kulüp, 4 hafta geride kalan ligde -1 puana geriledi. Eskişehirspor son 5 yılda en çok puanı silinen ekip oldu. Kırmızı siyahlıların son 5 sezonda toplam 24 puanı silindi!

Söz konusu dönemde en çok puan geçen sezon silindi. Kulübün toplam 15 puanı silindi. Geçen sezonu 12 puanda bitiren Eskişehir, pandemi gerekçesiyle küme düşme kaldırılınca TFF 1. Lig'de devam edebildi. Bu sezon da 4 maçta 2 beraberlik alan kulüp 16. sırada yer alıyor. Ancak puan silmenin de yansıtılmasından sonra -1 puana düşecek. (Ajansspor)

 

Eskişehirsporun 5 senede 24 puanı silindi

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle