Eskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!

Türkiye futbolunun köşe taşlarından olan Eskişehirspor, mali olarak içine düştüğü zor günleri atlatmaya çalmışırken geçmiş yönetimlerin faturasını ödemeye devam ediyor.

TFF 1. Lig'de yer alan, transfer yasaklarıyla boğuşan, eski alacakları ödeyemediği için bir çok davayla karşı karşıya olan kulübün bir kez daha puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ankaraspor ile birlikte Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. Böylece kulüp, 4 hafta geride kalan ligde -1 puana geriledi. Eskişehirspor son 5 yılda en çok puanı silinen ekip oldu. Kırmızı siyahlıların son 5 sezonda toplam 24 puanı silindi!

Söz konusu dönemde en çok puan geçen sezon silindi. Kulübün toplam 15 puanı silindi. Geçen sezonu 12 puanda bitiren Eskişehir, pandemi gerekçesiyle küme düşme kaldırılınca TFF 1. Lig'de devam edebildi. Bu sezon da 4 maçta 2 beraberlik alan kulüp 16. sırada yer alıyor. Ancak puan silmenin de yansıtılmasından sonra -1 puana düşecek. (Ajansspor)

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...