



Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) -



Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."

8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Kovid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.

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