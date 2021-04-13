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GeriFutbol Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif

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Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.



Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ESKİŞEHİR (AA) - 

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."
8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Kovid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.

 

Eskişehirsporda 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif

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