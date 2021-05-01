Eskişehirspor 1 - 5 Bursaspor (Maç özeti)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda farklı geçti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-1 yendi.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Tolga Yakut (Dk. 84 Kaan Gaman), Buğra Çağlıyan, Furgan Polat (Dk. 64 Talha Erdoğan), Onur Arı, Berkay Tanır (Dk. 79 Onurhan Uyanık)
Bursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 82 Talha Yakın), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 82 Hasan Basri Ünal), Çağatay Yılmaz, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen (Dk. 71 İsmail Can Çavuşluk), Eren Güler (Dk. 71 Berat Altındiş), Tuğbey Akgün (Dk. 65 Vefa Temel), Hamza Baran Arıkan
Goller: Dk. 9 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 15 ve Dk. 50 Tuğbey Akgün, Dk. 46 Eren Güler, Dk. 76 Berat Altındiş, Dk. 90 3 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Tolga Yakut, Dk. 66 Emir Yıldız (Eskişehirspor), Dk. 57 Kerem Şen, Dk. 86 Vefa Temel (Bursaspor)
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