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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1

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Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
Stat: Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 46 Buğra Çağlıyan), Berkay Tanır, Sholaja (Dk. 46 Kaan Gül) (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Alimi (Dk. 86 Onur Arı), Onur Bayramoğlu
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Dk. 66 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Çekdar Orhan (Dk. 82 Gökmen Aydoğdu), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 66 Onurcan Güler), Doğukan Nelik, Bjarnason (Dk. 90 1 Yavuz Serdar Özbakan), Taha Yalçıner
Gol: Dk. 29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 71 Bjarnason (Akhisarspor)

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