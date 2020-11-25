Eski Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan itiraf: 'Manchester United ve Atletico istedi ama...'

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, sosyal medya üzerinden soruları yanıtladı.



'Ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldın?' sorusuna Onur, "Süper Lig'den 5-6 takım teklif getirdi. 2011'de Manchester United istedi ama sakatlanınca transfer gerçekleşmedi. Sonrasında Atletico 5 milyon Euro teklif etti ama az bulundu, gitmedim" yanıtını verdi. Öte yandan tecrübeli isim, Bordo-Mavililer'de teknik direktör ya da kaleci antrenörü olmayacağını ancak ilerleyen dönemlerde yönetime girmek istediğini söyledi.

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