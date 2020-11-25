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GeriFutbol Eski Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan itiraf: 'Manchester United ve Atletico istedi ama...'
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Eski Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan itiraf: 'Manchester United ve Atletico istedi ama...'

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Eski Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan itiraf: 'Manchester United ve Atletico istedi ama...'
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Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak, sosyal medyadan soruları yanıtladı, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, sosyal medya üzerinden soruları yanıtladı.

'Ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldın?' sorusuna Onur, "Süper Lig'den 5-6 takım teklif getirdi. 2011'de Manchester United istedi ama sakatlanınca transfer gerçekleşmedi. Sonrasında Atletico 5 milyon Euro teklif etti ama az bulundu, gitmedim" yanıtını verdi. Öte yandan tecrübeli isim, Bordo-Mavililer'de teknik direktör ya da kaleci antrenörü olmayacağını ancak ilerleyen dönemlerde yönetime girmek istediğini söyledi.

 

Eski Trabzonsporlu Onur Kıvraktan itiraf: Manchester United ve Atletico istedi ama...

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