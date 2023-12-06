Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı! O anlar kamerada...

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Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16:30 sıralarında Kadıköy’de trafikte yol verme tartışması yaşadı.



Oktay Derelioğlu’nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.



Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı.

Polis şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban’ı gözaltına aldı.

CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sabah'a konuşan Oktay Derelioğlu, trafikte hiç bir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganların Başak Derelioğlu'nu da darp ettiğini ifade etti.

Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Derelioğlu, saldırganların cezalandırılmasını talep etti.