Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

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Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat edilen ve uzun süredir tedavi gören Ersen Martin, yaşama veda etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Ersen Martin, son olarak 10 Mart’ta entübe edilmişti. 44 yaşındaki eski milli futbolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamına veda etti.

3'ü A Millî Takım, 5'i A2 Millî Takım, 3'ü de Ümit Millî Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

BAKAN BAK, TFF VE KULÜPLER TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajda, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın yayınladığı taziye mesajında, "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.