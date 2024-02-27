Eski Kasımpaşalı Sanharib Malki, Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise takımını anlattı! 'Hücum hattına dikkat, zayıf karnı...'

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Süper Lig’de oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve gözünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne diken Fenerbahçe, 7 Mart’taki Union Saint-Gilloise maçına odaklandı. Son 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlikle Belçika Ligi’nde fırtına gibi esen Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden avantajlı bir şekilde dönmeye çalışacak.

Bir dönem Belçika ve Hollanda Ligleri başta olmak üzere Süper Lig’de özellikle Kasımpaşa formasıyla önemli gollere imza atan eski yıldız Sanharib Malki, dev maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

39 YAŞINDAKİ ESKİ YILDIZ SANHARİB MALKİ’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“İKİ TAKIM DA 3 KULVARDA İYİ MÜCADELE EDİYOR, ZORLU BİR MAÇ OLACAK”

İlk olarak Belçika 6.Ligi’nde futbol oynadım. 4 sene orada oynadıktan sonra Union Saint-Gilloise takımına transfer oldum. Union Saint-Gilloise’e imza attığımda henüz 3.Lig’de mücadele ediyorlardı ve burada 3,5 sezon oynadım. 3.Lig’de oynadığım dönem şampiyonluk yaşadık ve ligin en çok gol atan oyuncusu oldum. Sonrasında 2.Lig’de de takımla beraberdim. Union Saint-Gilloise, bana profesyonel olma şansını verdi. Bu şansı iyi kullandım, çalıştım ve kariyerimi inşa ettim. Kimse Union Saint-Gilloise’in buralara kadar geleceğini beklemiyordu. Ayrıca Belçika Ligi’nde Anderlecht ve Club Brugge’nin önünde bu kadar puan farkıyla lider olmaları şans değil.

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Gerçekten iyi futbol oynayarak bu seviyelere kadar geldiler. İzlemesi çok keyifli bir oyun sahaya yansıtıyorlar. Orada 3,5 yıl forma giydim, şampiyonluk yaşadım ve maçların çoğunu izliyorum. Bu seviyede olmalarıyla ilgili söyleyecek bir şey yok, çok daha iyisini hak ediyorlar. Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında bence zorlu bir maç olacak çünkü iki takım da kendi liglerinde, kupada ve Avrupa’da iyi mücadele ediyorlar. İki takım da kendi liglerinde zirvede bulunuyor. İyi ve izlemesi güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

“FENERBAHÇE’NİN NASIL BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ! FRED, TADİC VE DZEKO…”

Fenerbahçe’yi çok konuşmaya gerek yok, hepimiz nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Büyük bir kulübe ve harika bir takıma sahipler. Ofansif olarak güçlüler ve bu sezon çok fazla gol attılar. Şampiyonluk için Galatasaray ile mücadele ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye Kupası’nda ve Konferans Ligi’nde devam ediyorlar. Michy Batshuayi gibi bir oyuncuya sahipler. Fred, çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe’nin kazandığı her maçta payı var. Asist konusunda Tadic’in, gol için de Dzeko’nun etkili olacağını düşünüyorum. Bahsettiğimiz oyuncuların Avrupa Kupalarında çok fazla tecrübesi var ve bu da Fenerbahçe için fark yaratabilir. Fenerbahçe gibi harika bir takımın da Konferans Ligi’nde oynadığını görmek güzel.

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“MOHAMED AMOURA VE GUSTAF NİLSSON GİBİ HARİKA OYUNCULARI VAR”

Union Saint-Gilloise, harika bir sezon geçiriyor. Bu takım sadece 3-4 senedir 1.ligde ve daha birkaç sene önce alt ligde mücadele ediyorlardı. Başardıkları şey gerçekten inanılmaz. Büyük ve yıldız oyuncuları yok. Sadece iyi futbol oynayan oyuncuları var ve birlikte oynama duygusuyla hareket ediyorlar. Aynı zamanda birlikte çalışıp, birbirleri için mücadele ediyorlar. 3-5-2 sisteminde oynuyorlar. İyi bir hücum hatları ve santrforları var. Mohamed Amoura gibi hızlı bir santrfora sahipler. Diğer santrfor Gustaf Nilsson ise uzun boyuyla iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Gustaf Nilsson, hücumda pivot santrfor görevi görüyor. Ayrıca Anthony Moris gibi iyi bir kaleciye ve savunma hattına sahipler. Oyunda her zaman birbirlerinin açıklarını kapatmaya çalışıyorlar, sürekli bu mantalite içindeler. Oynadıkları futbolu izlerken bunu görüyor ve hissediyorsunuz. Mantalite olarak çok iyi bir takıma sahipler. Ayrıca küçük bir takıma göre stadyumlarının atmosferi de taraftar kapasitesi 10 bin civarında olmasına rağmen harikaydı. Bu standartlar tabii ki Fenerbahçe’yle mukayese edilemez.

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“UNİON SAİNT-GİLLOİSE SAVUNMASI, HIZLI BİR SANTFORA KARŞI ZAFİYET YAŞAYABİLİR”

Taktiksel olarak çok iyi bir takım ama savunma hattında zayıf noktaları var. Hızlı bir santrfora karşı zafiyet yaşayabilirler. Orta sahada Cameron Puertas gibi bir maestroya sahipler. Puertas, takımına gol ve asist olarak katkı sağlıyor. E. Frankfurt’a karşı da önemli bir gol atmıştı. Bence çok komple bir takım. Sol kanatta oynayan Loïc Lapoussin, hızlı olmasa da aklıyla oynayan teknik bir oyuncu. Aksiyon alıp, şut atabiliyor. O da fark yaratabilir. Hepsi de farklı kalitelere sahip oyuncular. Düşük bütçeli bir takım olmalarına rağmen bu özellikleri 3 kulvarda devam etmeleri hususunda onlara çok yardımcı oldu.

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“İKİ TAKIM İÇİN DE ŞANSLAR EŞİT, GÜÇLÜ KALAN AVANTAJ SAĞLAYACAK”

Bence iki takımın benzer özellikleri var. İki takım da ofansif olarak güçlü bir yapıya sahip. Ön alanda iyi oynuyorlar ve iki takım için de şanslar eşit. Güçlü kalan ve konsantre olan avantaj sağlayacak. Standard Liège ile oynadıkları son lig maçlarını izledim. İlk yarıyı önde kapatacakları garanti olmasına rağmen son ana kadar gol arıyorlar. Fenerbahçe de, Kasımpaşa maçında son dakikada kazandı. Sürekli bu mantalitede olmalı, son ana kadar gol atıp kazanmaya çalışmalısınız. Union Saint-Gilloise, ligde bu mantaliteyle çok maç kazandı. Takımların her iki maçta da son ana kadar çabalamaya devam etmesi çok önemli olacak.

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“FENERBAHÇE TARAFTARI, YEDEK KULÜBESİNDE OLSANIZ BİLE ENERJİ VERİRDİ”

Türkiye’de oynamak harika bir duyguydu, özelikle de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi çok sayıda taraftara sahip takımlara karşı. Fenerbahçe’ye karşı Süper Lig’de attığım golü hatırlıyorum ve benim için harika bir andı. Türk taraftarların birlikte zıplayarak tezahüratta bulunması gerçekten çok içtendi. Türk taraftarları böyle görmek harikaydı. Sahada veya yedek kulübesinde olsanız bile size enerji verirlerdi.

Taraftarların bu enerjisi oyuncular için avantaj ya da dezavantaj olabilir. Bazı takımlar ve oyuncular bundan pozitif etkilenir. Kariyerimde Galatasaray, Fenerbahçe, Ajax ve Beşiktaş’a karşı oynamak benim için inanılmazdı.

Ben bunu hep pozitif anlamda değerlendirdim ve bu takımlara karşı gol attım. Union Saint-Gilloise için taraftar atmosferi E.Frankfurt maçında olduğu gibi bir avantaj olabilir. E.Frankfurt'a karşı oynadıkları maçta atmosferden olumlu olarak etkilenmişlerdi.