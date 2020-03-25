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GeriFutbol Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 23:07,Son Güncelleme:/

Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

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Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak
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Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkesinde gönüllü sağlık personeli olarak görev yapacak.

Kevin Davies, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çalışmak için Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) başvurduğunu duyurdu.

Kariyerinde Southampton, Blackburn Rovers ve Bolton Wanderers gibi takımların formasını giyen ve 2015'te futbolu bırakan Davies, "Bugüne kadar ailem için yaptıkları her şeye bir teşekkür olarak NHS'ye kayıt oldum. Siz de eğer uygunsanız hemen başvurun." ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş personeli göreve çağırmış, 250 bin de gönüllü aradıklarını kaydetmişti.

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